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    Адиев: «Закиров, которым сейчас интересуется ряд клубов РПЛ, получал 20 тысяч»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился информацией о задержках зарплаты.

    – Команда не получала заплату 10 месяцев, и вы в том числе. Как вообще выживать в таких условиях?

    – РПЛ перечислила нам определенную сумму за выступление в чемпионате и телевизионные права. Благодарны президенту лиги Прядкину за то, что этот платеж поступил нам одним траншем. Из этих средств весь штат клуба получал определенные выплаты. Не сказать, что это были какие-то большие деньги, но на жизнь как-то хватало.

    – Правда, что в вашей команде были очень низкие зарплаты?

    – Да, тот же Закиров, которым сейчас интересуется ряд клубов РПЛ, получал 20 тысяч рублей. А Калошин, к которому также есть интерес разных команд, имел зарплату в 30 тысяч. Таких ребят много. Молодые игроки имели оклад от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

    РФС заинтересован в сохранении профессионального статуса «Анжи»

    Источник: «Известия»

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    31.05.2019 10:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 31 мая, 14:09

      Ладно плакаться, как играли, так и получали.

      -2
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      Рейтинг: +925

      Фанат Рубина 31 мая, 10:47

      Жаль Адиева в нем виден тренерский поттенциал, он из этого состава анжи делал все что мог...

      я думаю что игроки анжи сейчас могут интерисовать только 1 клуб рпл это мой рубин

      1
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      Рейтинг: +3589

      александр п > Фанат Рубина 31 мая, 10:52

      Если есть потенциал не пропадёт,хотя в России всякое бывает,того же Красножана потеряли.

      0
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      Рейтинг: +87

      RJM555 31 мая, 10:23

      Своей поделись у тебя-то не 30000 и не 1000000 наверно

      -3
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