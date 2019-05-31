Адиев: «Закиров, которым сейчас интересуется ряд клубов РПЛ, получал 20 тысяч»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился информацией о задержках зарплаты.

– Команда не получала заплату 10 месяцев, и вы в том числе. Как вообще выживать в таких условиях?

– РПЛ перечислила нам определенную сумму за выступление в чемпионате и телевизионные права. Благодарны президенту лиги Прядкину за то, что этот платеж поступил нам одним траншем. Из этих средств весь штат клуба получал определенные выплаты. Не сказать, что это были какие-то большие деньги, но на жизнь как-то хватало.

– Правда, что в вашей команде были очень низкие зарплаты?

– Да, тот же Закиров, которым сейчас интересуется ряд клубов РПЛ, получал 20 тысяч рублей. А Калошин, к которому также есть интерес разных команд, имел зарплату в 30 тысяч. Таких ребят много. Молодые игроки имели оклад от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

РФС заинтересован в сохранении профессионального статуса «Анжи»