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    РФС заинтересован в сохранении профессионального статуса «Анжи»

    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о ситуации вокруг футбольного клуба «Анжи», который находится на грани банкротства.

    «Вы знаете, что «Анжи» покинул РПЛ. Знаю, что владельцы клуба хотели бы сохранить его. Считаю, это будет правильно, поскольку «Анжи» – важный субъект нашего футбола. Безусловно, если говорить о развитии футбола в Дагестане, наличие профессионального клуба очень важно.

    Что касается РФС, желание сохранить профессиональный клуб «Анжи» мы поддерживаем и в рамках регламентов со своей стороны сделаем все для этого. Та ситуация, в которой оказался «Анжи» в этом сезоне, неправильная. Мы не хотели бы допускать ее в будущем. Возможно, будут определенные изменения в подходах к лицензированию», – сказал Дюков.

    • «Анжи» просил у властей Дагестана помощь в размере 650 миллионов рублей, но получил отказ.
    • Махачкалинская команда финишировала на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2018/19.

    Источник: Sport24

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