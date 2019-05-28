РФС заинтересован в сохранении профессионального статуса «Анжи»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о ситуации вокруг футбольного клуба «Анжи», который находится на грани банкротства.

«Вы знаете, что «Анжи» покинул РПЛ. Знаю, что владельцы клуба хотели бы сохранить его. Считаю, это будет правильно, поскольку «Анжи» – важный субъект нашего футбола. Безусловно, если говорить о развитии футбола в Дагестане, наличие профессионального клуба очень важно.

Что касается РФС, желание сохранить профессиональный клуб «Анжи» мы поддерживаем и в рамках регламентов со своей стороны сделаем все для этого. Та ситуация, в которой оказался «Анжи» в этом сезоне, неправильная. Мы не хотели бы допускать ее в будущем. Возможно, будут определенные изменения в подходах к лицензированию», – сказал Дюков.