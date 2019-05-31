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    Клопп: «Спустя год мы должны вернуться и сделать все правильно»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    «Я следовал за игроками в очереди на самолет и думал: «Мы должны вернуться и сделать все правильно». Всего год прошел, и мы снова в финале. Нельзя упускать такой шанс.

    Мы выиграли оба матча в рамках чемпионата, набрали больше очков, это все не считается, но я хочу, чтобы так получилось и в финале», – заявил немецкий специалист.

    • Последний раз «Ливерпуль» побеждал в турнирах в сезоне-2011/2012, когда завоевал с Кенни Далглишом кубок лиги.
    • Годом ранее «Ливерпуль» дошел до финала ЛЧ, но уступил «Реалу» (1:3).

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    31.05.2019 08:05
    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +158

      Vseok 31 мая, 15:43

      Пора побеждать,Юрген!ибо это уже твой третий финал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      borusse 31 мая, 15:12

      удачи Юрген

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      PavelSKASPB 31 мая, 11:18

      Удачи Юрген

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 31 мая, 09:52

      Удачи Юрген Team! Держу пальцы крестиком!!!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 31 мая, 08:43

      Да... Попадание в финал ЛЧ второй год подряд - уже достижение! И тренера и игроков! При этом, в предыдущий раз был АЖ сам Реал...
      Теперь, на первый взгляд, попроще...Тоттенхем..
      НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД))))

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