Клопп: «Спустя год мы должны вернуться и сделать все правильно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Я следовал за игроками в очереди на самолет и думал: «Мы должны вернуться и сделать все правильно». Всего год прошел, и мы снова в финале. Нельзя упускать такой шанс.

Мы выиграли оба матча в рамках чемпионата, набрали больше очков, это все не считается, но я хочу, чтобы так получилось и в финале», – заявил немецкий специалист.