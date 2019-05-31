Клопп: «Спустя год мы должны вернуться и сделать все правильно»

Пора побеждать,Юрген!ибо это уже твой третий финал)
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
«Я следовал за игроками в очереди на самолет и думал: «Мы должны вернуться и сделать все правильно». Всего год прошел, и мы снова в финале. Нельзя упускать такой шанс.
Мы выиграли оба матча в рамках чемпионата, набрали больше очков, это все не считается, но я хочу, чтобы так получилось и в финале», – заявил немецкий специалист.
- Последний раз «Ливерпуль» побеждал в турнирах в сезоне-2011/2012, когда завоевал с Кенни Далглишом кубок лиги.
- Годом ранее «Ливерпуль» дошел до финала ЛЧ, но уступил «Реалу» (1:3).