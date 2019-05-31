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    Петржела – о Комличенко: «Переход в «Спартак»? Ничего не получится, и до сборной он не дорос»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень игры форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко и объяснил, почему «Спартаку» не стоит покупать футболиста.

    «Мне этот мальчик не нравится. Он забивает столько, сколько в Чехии раньше не бывало, но вы слышите только разговоры, а не смотрели последние матчи. Так вот на поле его просто нет. Чем это объяснить, только звездной болезнью? Его настрой на последние матчи просто катастрофа, и практически все последние голы он забил с пенальти. Громкое прозвище «Калашников», вызов в сборную – причина в этом. Еще раз скажу для русских – это типично, сколько раз сам такое видел.

    Комличенко возьмут на хороший контракт в «Спартак»? Мне кажется, ничего не получится. И до сборной он еще не дорос. Не тот уровень. В командной игре Комличенко практически не участвует. А в «Спартаке» еще и большие подъемные, и контракт получит», – заявил чешский специалист.

    • Комличенко по итогам сезона признан лучшим легионером чемпионата Чехии.
    • Благодаря 28 забитым голам российский форвард стал лучшим лучшим бомбардирдом национального первенства.


    Источник: «Советский Спорт»

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    31.05.2019 06:32
    Комментарии48
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      Рейтинг: +29229

      portero 22 часа назад

      Петержела своих хочет предложить , тот еще жук.

      0
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 31 мая, 14:16

      Пусть берут, хотя Петержела - то еще г-но! Разогнал зенитовскую молодежь - Быстрова, Власова и др. Продул им в казино, и разогнал, сц.ука!

      2
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      Рейтинг: +2722

      momwig_ 31 мая, 13:43

      Надо бы послушать человека

      0
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      Рейтинг: +300

      Ивантеевец 31 мая, 12:27

      Спорный вопрос. Чемп Чехии еще то днище, так что рекорд забиваемости в нем действительно не показатель. По поводу заметности на поле, по мне так важен результат, а для форварда это голы, так что заметен он там или нет, с пенальти забивает или еще как вопрос десятый. А по поводу сборной что-то я не верю что усатый даже на матч с Сан-Марино даст резерву обкататься.

      1
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      Рейтинг: +4620

      piligrim1986 31 мая, 11:45

      может оно и так, но тогда получается, что он случайно 28 голов забил...

      1
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      Рейтинг: +1270

      VGreen 31 мая, 10:14

      С какой то стороны Петржела возможно и прав. Но всё же, дело нападающего - забивать. Неважно, заметен он при этом в игре или нет. В российских клубах как раз таки с завершением атак проблемы (в том же Локомотиве Миранчуки Фернандеш Смолов крутят вертят, но много атак не доходят до завершения - как раз не помешал бы такой форвард, который именно ЗАБИВАЕТ).

      0
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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > VGreen 31 мая, 10:21

      Такие как Герд Мюллер рождаются 1 раз в 100 лет.

      0
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК 31 мая, 09:39

      Петрежела-не авторитет ! Все , мы помним , как этот тренер проводил тренировки ! Запирался в номере и не выходил на тренировки , за него помощники проводили ! Все , что было у Петрежелы-он нёс в казино..С командой он был мало !

      -1
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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > САДЫЧОК 31 мая, 09:41

      А кто авторитет?

      0
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > ilichkadr 31 мая, 09:45

      Адвокат , Семин , Боаш , Гус Бердыев Каррера , и даже Черчесов (физрук )

      0
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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > САДЫЧОК 31 мая, 09:50

      Да перестань.......Петржела видит Комличенко каждый день , а выше перечисленные о нём даже не знают.

      1
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > ilichkadr 31 мая, 09:54

      какой нибудь Ярцев , Аленичев тоже видят каждый день.....я , про мнение , авторитет...

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      Рейтинг: +1012

      general.lizyukov > САДЫЧОК 31 мая, 10:13

      Серьёзно? Ту самую чемпионскую команду, выигравшую КУЕФА, построил Петржела. Он вводил в игру тех самых молодых и подающих надежды Кержакова, Аршавина, Быстрова, Денисова и пр. Он их учил играть, как они потом играли, чтобы выигрывать. И ему не покупали Данни за 30 лямов и Тимощука за 20. Он с тем бюджетом, догазпромовским, выстраивал команду.
      А что и где он проигрывал - его личное дело, хоть в казино, хоть в покер. Была команда-поплавок, стала крепкой командой с претензией на победу.

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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > general.lizyukov 31 мая, 10:18

      Полностью согласен. Далее Адвокат довел Зенит до ума: ЧР, кубок и супер кубок УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > general.lizyukov 31 мая, 10:21

      нет , ничего он создал ! Я живу рядом с базой раньше не было второго забора и все было отлично видно и слышно о чем говорят игроки и тренеры...

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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > САДЫЧОК 31 мая, 10:28

      Подслушивал, подглядывал.........? Ну, насмешил...........давно я так не ухахатывался.........

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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > ilichkadr 31 мая, 10:30

      Так всё слышно и видно !..Бывает что смотрят-а не видят Слушают-но не слышат !

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      ...
      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > САДЫЧОК 31 мая, 10:38

      Мы с тобой Комличенко не видели и не слышали. Цена его на рынке - 2.5 ляма. Спартаку столб не нужен, поскольку для спартаковского стиля (дыр дыр) столбы не приемлемы. Комличенко с его габаритами (191 см / 87 кг) не скоростной игрок.

      0
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > ilichkadr 31 мая, 10:40

      вот тут ты прав !..Мы не знаем кто это ?!..Посмотрим....

      0
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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > САДЫЧОК 31 мая, 10:59

      Ну, почему же не знаем? Кое-что знаем: воспитанник ЦПР «Краснодар», 2 сезона провел за «Краснодар-2», чучший бомбардир зоны «Юг» Второго дивизиона: 2015/16 (24 гола). НО Галицкий почему-то в основной состав его не взял, а отправил в Чехию. Я к тому, что если бы Комличенко был стОящим, то наверняка бы попридержал его в дубле или отправил в аренду без права выкупа.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1012

      general.lizyukov > САДЫЧОК 31 мая, 11:30

      По секрету: не ты один рядом с базой живешь. И не только ты за развитием клуба наблюдаешь.
      Если бы не пригласили Петржелу - Зенит так бы и болтался в серединке с периодическими вылетами в первую лигу. Из него строили команду, но денег давали только под иностранца, потому что наши якобы уже всё что смогли сделали (что неправда). Взяли перспективного, но малоизвестного тренера, дали ему карт-бланш, он за 5 лет и сколотил команду. Потом пришли ДЕНЬГИ и потребовалось ИМЯ, плюс чемпионом так и не стал - не тот состав. Купили кого хотели, заманили баблищем именитого тренера, он и выстрелил один раз. Всё, успехи кончились и понеслась. За такие деньжищи 2 медали и кубок УЕФА? Вы смеетесь? Учились бы у Петржелы использовать что есть.

      0
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      Рейтинг: +4658

      _Marqella_ > general.lizyukov 31 мая, 12:36

      Товарищ генерал, вы ошибаетесь!!! Кержакова, Аршавина, Быстрова, Денисова вводил в игру Юрий Андреевич Морозов..так сказать, выписал путёвку в большой футбол..А потом уже с ними работал Петержела....

      3
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > general.lizyukov 31 мая, 13:51

      Петрежела был важен в тот , период как иностранный тренер ! В тот период одни и те же бегали тренеры из команды в команду....

      1
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      Рейтинг: +1012

      general.lizyukov > _Marqella_ 15 часов назад

      Это я помню хорошо. Я ж написал, что денег давали под иностранца, а наш (именно про Морозова писал, просто без личностей) уже считался отработанным. Типа, ничего дать не сможет, не его уровень (с.ки!). Да, Властимил отлично использовал имеющийся багаж, но именно он раскрывал этих пацанов (тогда). Считаю, что обилие чехов/словаков и пр. средних европейцев и помогло ребятам вырасти, при Халке они бы точно скисли. А так тянулись, росли.
      До сих пор помню вопли Петржелы: "Вова, не беги прямо, беги к воротам!" )))

      0
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      Рейтинг: +1012

      general.lizyukov > САДЫЧОК 15 часов назад

      Именно про это я и написал ) Достаточно вспомнить историю единственного в истории русского тренера олимпийского чемпиона.

      0
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      Рейтинг: +967

      JTherry 31 мая, 09:32

      может быть, имеет смысл прислушаться к мнению Петржелы, чтобы потом не кусать себе локти? посмотрим, что он в сборной покажет...

      3
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      ...
      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > JTherry 31 мая, 09:40

      Что может показать в сборной игрок дворовой команды? НИ ЧЕ ГО!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > ilichkadr 31 мая, 09:55

      то есть Дзюба-лучше ? Больше полугода не забивал-он лучше ?????

      0
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      ...
      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > САДЫЧОК 31 мая, 10:08

      Конечно Дзюба лучше. Вспомни Кержакова сколько он не кержаковил. Я к тому, что чемпионат Чехии это уровень ниже ФНЛ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +125

      greck > ilichkadr 31 мая, 10:36

      ничего что Славия играла в 1/4 ЛЕ? или может напомнить как чешские команды возили наших "Грандов"...Чемпионат Чехии достаточно высокого уровня турнир.....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > greck 31 мая, 10:49

      И чё, что играла в 1/4 ЛЕ? Вышли из группы со 2-го места. Кстати, наивысшее достижение — полуфинал в сезоне 1995/96. (уступила французскому «Бордо»), но это было 20 лет назад.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > ilichkadr 6 часов назад

      выход в 1 / 4 это показатель чемпионата Чехии....Тут и спорить нечего ! Два одинаковых ,средних чемпионата !

      1
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      Рейтинг: +432

      Niko 31 мая, 08:39

      Как по мне так это слова не о чем. Лучший бомбардир, с рекордом голов, лучший легионер и хреновый игрок, ну хз. Собака лает, караван идёт

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5907

      vka1970 31 мая, 08:02

      При Петржеле игра Зенита была очень интересной.У человека спросили его мнение о Комличенко и он ответил.Ни чего предосудительного в этом не вижу.

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