Петржела – о Комличенко: «Переход в «Спартак»? Ничего не получится, и до сборной он не дорос»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень игры форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко и объяснил, почему «Спартаку» не стоит покупать футболиста.

«Мне этот мальчик не нравится. Он забивает столько, сколько в Чехии раньше не бывало, но вы слышите только разговоры, а не смотрели последние матчи. Так вот на поле его просто нет. Чем это объяснить, только звездной болезнью? Его настрой на последние матчи просто катастрофа, и практически все последние голы он забил с пенальти. Громкое прозвище «Калашников», вызов в сборную – причина в этом. Еще раз скажу для русских – это типично, сколько раз сам такое видел.

Комличенко возьмут на хороший контракт в «Спартак»? Мне кажется, ничего не получится. И до сборной он еще не дорос. Не тот уровень. В командной игре Комличенко практически не участвует. А в «Спартаке» еще и большие подъемные, и контракт получит», – заявил чешский специалист.

Комличенко по итогам сезона признан лучшим легионером чемпионата Чехии.

Благодаря 28 забитым голам российский форвард стал лучшим лучшим бомбардирдом национального первенства.



