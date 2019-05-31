Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов прокомментировал победу в гонке бомбрадиров сезона РПЛ. Чалов забил 15 голов в 30 матчах.

– Очень рад, что так получилось. Спасибо большое команде, партнерам. Это все благодаря им.

– В связи с чем получился такой забивной сезон?

– Стечение обстоятельств такое. Не знаю. Больше игрового времени. Везение.

– Удалось ли отойти мыслями от сезона и переключиться на сборную?

– Да, конечно. Три дня отдохнули и понимаем, что сейчас очень важные игры, в которых нужно брать шесть очков. Так что готовимся.

– Насколько сложно настраиваться на такие сборные, как Кипр и Сан-Марино – не самые сильные сборные?

– У нас самая большая мотивация – становится лучше. Хочется в этих играх показать очень качественный футбол и как можно больше забить.

– За кого будешь болеть в финале Лиги чемпионов и почему?

– Честно говоря, нет такой команды, за которую буду болеть. За красивый футбол.

Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль