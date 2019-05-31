Усач даже с этими командами ломать стиль игры не будет,поэтому "призовые" тебе-10 минут в конце(чтобы отстали с вопросами о Чалове).Комличенко с Дзюбой справятся.Или Смолов.
Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов прокомментировал победу в гонке бомбрадиров сезона РПЛ. Чалов забил 15 голов в 30 матчах.
– Очень рад, что так получилось. Спасибо большое команде, партнерам. Это все благодаря им.
– В связи с чем получился такой забивной сезон?
– Стечение обстоятельств такое. Не знаю. Больше игрового времени. Везение.
– Удалось ли отойти мыслями от сезона и переключиться на сборную?
– Да, конечно. Три дня отдохнули и понимаем, что сейчас очень важные игры, в которых нужно брать шесть очков. Так что готовимся.
– Насколько сложно настраиваться на такие сборные, как Кипр и Сан-Марино – не самые сильные сборные?
– У нас самая большая мотивация – становится лучше. Хочется в этих играх показать очень качественный футбол и как можно больше забить.
– За кого будешь болеть в финале Лиги чемпионов и почему?
– Честно говоря, нет такой команды, за которую буду болеть. За красивый футбол.
Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль