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    Чалов – о звании лучшего бомбардира РПЛ: «Стечение обстоятельств. Больше игрового времени. Везение»

    Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов прокомментировал победу в гонке бомбрадиров сезона РПЛ. Чалов забил 15 голов в 30 матчах.

    – Очень рад, что так получилось. Спасибо большое команде, партнерам. Это все благодаря им.

    – В связи с чем получился такой забивной сезон?

    – Стечение обстоятельств такое. Не знаю. Больше игрового времени. Везение.

    – Удалось ли отойти мыслями от сезона и переключиться на сборную?

    – Да, конечно. Три дня отдохнули и понимаем, что сейчас очень важные игры, в которых нужно брать шесть очков. Так что готовимся.

    – Насколько сложно настраиваться на такие сборные, как Кипр и Сан-Марино – не самые сильные сборные?

    – У нас самая большая мотивация – становится лучше. Хочется в этих играх показать очень качественный футбол и как можно больше забить.

    – За кого будешь болеть в финале Лиги чемпионов и почему?

    – Честно говоря, нет такой команды, за которую буду болеть. За красивый футбол.

    Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    31.05.2019 01:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 31 мая, 07:41

      Усач даже с этими командами ломать стиль игры не будет,поэтому "призовые" тебе-10 минут в конце(чтобы отстали с вопросами о Чалове).Комличенко с Дзюбой справятся.Или Смолов.

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