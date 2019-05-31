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    Ибрагимович: «Я ем критику на завтрак и обед»

    Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение после двухматчевой дисквалификации.

    • В середине мая МЛС дисквалифицировала Ибрагимовича на два матча за агрессивное поведение в игре с «Нью-Йорк Сити».
    • В среду, в матче со «Спортингом», игрок вернулся на поле после дисквалификации, забил гол и отдал голевую передачу.

    «Критика везде. Мне это нравится. Я ем ее на завтрак… а потом на обед», – сказал Ибрагимович.

    Нападающий сыграл в 11 матчах в МЛС в текущем сезоне, забил десять голов и отдал три голевых передачи.

    Источник: Sky Sports

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    31.05.2019 00:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      ARMANi-SPARTAK 31 мая, 01:52

      *** ибра красавчик. Когда ты остановишься?))))) Красавчик. Лучший.

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