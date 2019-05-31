Ибрагимович: «Я ем критику на завтрак и обед»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение после двухматчевой дисквалификации.

В середине мая МЛС дисквалифицировала Ибрагимовича на два матча за агрессивное поведение в игре с «Нью-Йорк Сити».

В среду, в матче со «Спортингом», игрок вернулся на поле после дисквалификации, забил гол и отдал голевую передачу.

«Критика везде. Мне это нравится. Я ем ее на завтрак… а потом на обед», – сказал Ибрагимович.

Нападающий сыграл в 11 матчах в МЛС в текущем сезоне, забил десять голов и отдал три голевых передачи.