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    Гаттузо отказался от выплаты 11 миллионов за расторжение контракта с «Миланом». Он попросил отправить деньги тренерскому штабу

    Во вторник «Милан» объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Его контракт был рассчитан до 2021 года, клуб должен был выплатить тренеру 11 миллионов евро за расторжение соглашения.

    Гаттузо отказался от выплат и попросил отправить деньги его тренерскому штабу. Он хочет, чтобы каждый член штаба получил зарплату за два года.

    • Гаттузо возглавил «Милан» в ноябре 2017 года.
    • В сезоне-2018/19 клуб финишировал на пятой строчке Серии А и не вышел в Лигу чемпионов.

    Источник: 90min

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    30.05.2019 23:49
    Комментарии22
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      Рейтинг: +41

      Ареке 10 часов назад

      Настоящий ROSSONERI ! Великий игрок и человек благородный.

      1
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      Рейтинг: +419

      В даль смотрящий 21 час назад

      Редкий по нынешним временам жест и поступок, который сделал Гаттузо.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +620

      Мы ЦСКА 31 мая, 15:31

      Былоб еще красивее, еслиб отправил это баблище в Африку или к нам в Россию голодающим пенсионерам ( или отправил 11 миллионов СМСок детям на операции)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 31 мая, 14:53

      Редко сейчас попадаются такие честные люди.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2704

      Добрый Бобер > zigbert 31 мая, 15:27

      Тут уже не честность, а что-то выше. Он же не вернул деньги, которые ему пришли по ошибке, а отказался от прописанных по контракту.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2704

      Добрый Бобер 31 мая, 11:08

      Аплодисменты.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1012

      general.lizyukov 31 мая, 10:07

      Не ожидал.
      Как говорится, респект и уважуха. Что игрок был отличный, что человек есть хороший.
      Успехов, Рино!

      8
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК 31 мая, 09:47

      Красавчик Дженнаро ! На поле был крут и как человек супер !

      6
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      Рейтинг: +877

      Dizayner 31 мая, 09:28

      вот что значит любовь к клубу, ее не купить ни за какие деньги, респект и уважуха дженнаро, красава вообще!!!!!

      6
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      Рейтинг: +29229

      portero 31 мая, 09:24

      есть у него стержень,как считает нужным так и делает.

      6
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      Рейтинг: +9588

      Garrincha58 31 мая, 08:59

      вот это поступок! не то что Карлос наличных у него нет блин

      4
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > Garrincha58 31 мая, 09:48

      Кстати , а что ему мешало подкинуть безналичных ?!

      3
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