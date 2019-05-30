Гаттузо отказался от выплаты 11 миллионов за расторжение контракта с «Миланом». Он попросил отправить деньги тренерскому штабу

Во вторник «Милан» объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Его контракт был рассчитан до 2021 года, клуб должен был выплатить тренеру 11 миллионов евро за расторжение соглашения.

Гаттузо отказался от выплат и попросил отправить деньги его тренерскому штабу. Он хочет, чтобы каждый член штаба получил зарплату за два года.