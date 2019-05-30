Гаттузо отказался от выплаты 11 миллионов за расторжение контракта с «Миланом». Он попросил отправить деньги тренерскому штабу

Настоящий ROSSONERI ! Великий игрок и человек благородный.
Во вторник «Милан» объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Его контракт был рассчитан до 2021 года, клуб должен был выплатить тренеру 11 миллионов евро за расторжение соглашения.
Гаттузо отказался от выплат и попросил отправить деньги его тренерскому штабу. Он хочет, чтобы каждый член штаба получил зарплату за два года.
- Гаттузо возглавил «Милан» в ноябре 2017 года.
- В сезоне-2018/19 клуб финишировал на пятой строчке Серии А и не вышел в Лигу чемпионов.