Marca: Маркос Алонсо согласился перейти в «Атлетико»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может покинуть клуб. По информации Marca, игрок готов перейти в «Атлетико».

Сообщается, что ключевым фактором, повлиявшим на решение футболиста, стало непопадание в стартовый состав на матч финала Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1).

«Атлетико» впервые обсудил возможный трансфер с Алонсо два месяца назад, но тогда испанский клуб не надеялся договориться о сделке из-за высокой зарплаты футболиста.

Marca считает, что Алонсо наверняка станет игроком стартового состава в «Атлетико» после ухода Люки Эрнандеса в «Баварию» и возможного ухода Филипе Луиса из клуба.

Сообщается, что Алонсо согласился на трансфер, и теперь «Атлетико» должен договориться с «Челси» о сумме перехода . Ситуацию усложняет то, что УЕФА запретил лондонскому клубу подписывать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.