Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Marca: Маркос Алонсо согласился перейти в «Атлетико»

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо может покинуть клуб. По информации Marca, игрок готов перейти в «Атлетико».

    Сообщается, что ключевым фактором, повлиявшим на решение футболиста, стало непопадание в стартовый состав на матч финала Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1).

    «Атлетико» впервые обсудил возможный трансфер с Алонсо два месяца назад, но тогда испанский клуб не надеялся договориться о сделке из-за высокой зарплаты футболиста.

    Marca считает, что Алонсо наверняка станет игроком стартового состава в «Атлетико» после ухода Люки Эрнандеса в «Баварию» и возможного ухода Филипе Луиса из клуба.

    Сообщается, что Алонсо согласился на трансфер, и теперь «Атлетико» должен договориться с «Челси» о сумме перехода . Ситуацию усложняет то, что УЕФА запретил лондонскому клубу подписывать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2019 23:12
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7064

      Cules2013 31 мая, 07:39

      Я правильно понимаю, что Атлетико рассматривает покупку, либо Марио Фернандеса, либо Маркоса Алонсо?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1900

      Dgad > Cules2013 31 мая, 08:17

      Нет, они же на разных флангах играют. Алонсо на левом а Марио на правом, Фернандес замена Хуанфрану который покинул клуб и Алонсо потенциальная замена Фелипе Луизу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7064

      Cules2013 > Dgad 22 часа назад

      прикольные могут быть фланги у матрасов. Я бы на это глянул.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru