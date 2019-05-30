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    Семак: «Заболотный – молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не сомневается в качествах нападающего команды Антона Заболотного.

    В сезоне-2018/19 футболист провел за петербуржцев 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    – Вы выложили ролик о том, как Заболотный врезался в манекен на тренировке. Мне говорили, что Антона это задело.

    – Да нет, конечно. Антон прекрасно знает, что у меня ничего за пазухой нет. Если это смешной момент, то это смешной момент. Заболотный очень адекватный человек, и мне хотелось бы, чтоб таких людей было как можно больше. И в дебрях инстаграма, и вообще. Нужно правильно понимать, как реагировать на высказывания.

    – После игры с «Енисеем» Антон ходил с баннером «Антошка, давай забей немножко».

    – Да, и это характеризует его как удивительно самоироничного человека. Просто молодец, стоит ему поаплодировать. Он может делать, что может. Выкладывается на тренировках, растет. Требовать от него невозможного бессмысленно. По мне, он молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде.

    – Неслучайно, что именно Антон сделал золотую голевую передачу в Грозном.

    – Ничего не бывает незаслуженно.

    • Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года.
    • Всего в активе 27-летнего игрока четыре гола в 44-х играх за петербургскую команду.

    Заболотный врезался в манекен на тренировке и рассмешил игроков «Зенита»

    Источник: Фонтанка.ру

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    30.05.2019 15:38
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3224

      Тraumtanzеr 31 мая, 00:46

      Качать гения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      R015RK 30 мая, 23:51

      Расхваливает слепое Буратино.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Шелкопёр 30 мая, 23:35

      Молодец против овец. А против молодца - сам овца.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1800

      кошмарик 30 мая, 23:25

      Богданыч! чем меньше ты будешь говорить глупости, тем быстрее ты станешь ТРЕНЕРОМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4791

      prezent2017 30 мая, 17:58

      Не зря все его любят в команде, но не любят болельщики. Им шут гороховый зачем?

      0
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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК 30 мая, 17:45

      На самом , деле Заболотный отличная рабочая лошадка ! Манчини не просто так , его ставил в основу !

      -1
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      Рейтинг: +73

      razory 30 мая, 17:00

      Значит точно уберут из Зенита,слишком хорошо говорит

      0
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      Рейтинг: +56

      olmok 30 мая, 16:49

      если он такой профессионал то надо успеть продать по дороже

      0
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      Рейтинг: +642

      Борат 30 мая, 16:16

      он талисман комады, б***дь !!!

      3
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      Рейтинг: +1525

      neveldomha 30 мая, 16:04

      Нагоняет цену на пиломатериалы.

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