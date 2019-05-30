Семак: «Заболотный – молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не сомневается в качествах нападающего команды Антона Заболотного.

В сезоне-2018/19 футболист провел за петербуржцев 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

– Вы выложили ролик о том, как Заболотный врезался в манекен на тренировке. Мне говорили, что Антона это задело.

– Да нет, конечно. Антон прекрасно знает, что у меня ничего за пазухой нет. Если это смешной момент, то это смешной момент. Заболотный очень адекватный человек, и мне хотелось бы, чтоб таких людей было как можно больше. И в дебрях инстаграма, и вообще. Нужно правильно понимать, как реагировать на высказывания.

– После игры с «Енисеем» Антон ходил с баннером «Антошка, давай забей немножко».

– Да, и это характеризует его как удивительно самоироничного человека. Просто молодец, стоит ему поаплодировать. Он может делать, что может. Выкладывается на тренировках, растет. Требовать от него невозможного бессмысленно. По мне, он молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде.

– Неслучайно, что именно Антон сделал золотую голевую передачу в Грозном.

– Ничего не бывает незаслуженно.

Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года.

Всего в активе 27-летнего игрока четыре гола в 44-х играх за петербургскую команду.

Заболотный врезался в манекен на тренировке и рассмешил игроков «Зенита»