Роберто Карлос: «Желаю «Анжи» удачи и возвращения в РПЛ. Наличными помочь не готов»

Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос заявил, что не поможет махачкалинцам деньгами.

На протяжении всего сезона-2018/19 клуб из Дагестана испытывал финансовые проблемы. Ранее бразилец сказал, что готов оказать «Анжи» поддержку.

«Грустно, что так происходит с «Анжи». Но я желаю команде удачи и возвращения в элитный дивизион.

Готов ли я помочь клубу финансово? Ну, наличными – нет. Но, возможно...» – сказал Карлос.

По итогам сезона «Анжи» вылетел в ФНЛ. Вчера стало известно, что клуб отказался от получения лицензии на выступление в первой лиге.

Карлос выступал за махачкалинцев с 2011-го по 2012 год, выиграл с ними бронзовые медали РПЛ и вышел в финал Кубка России.

Роберто Карлос: «Если «Анжи» попросит о поддержке, я буду рад ее оказать»