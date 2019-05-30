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    Роберто Карлос: «Желаю «Анжи» удачи и возвращения в РПЛ. Наличными помочь не готов»

    Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос заявил, что не поможет махачкалинцам деньгами.

    На протяжении всего сезона-2018/19 клуб из Дагестана испытывал финансовые проблемы. Ранее бразилец сказал, что готов оказать «Анжи» поддержку.

    «Грустно, что так происходит с «Анжи». Но я желаю команде удачи и возвращения в элитный дивизион.

    Готов ли я помочь клубу финансово? Ну, наличными – нет. Но, возможно...» – сказал Карлос.

    • По итогам сезона «Анжи» вылетел в ФНЛ. Вчера стало известно, что клуб отказался от получения лицензии на выступление в первой лиге.
    • Карлос выступал за махачкалинцев с 2011-го по 2012 год, выиграл с ними бронзовые медали РПЛ и вышел в финал Кубка России.

    Роберто Карлос: «Если «Анжи» попросит о поддержке, я буду рад ее оказать»

    Источник: «Чемпионат»

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    30.05.2019 13:51
    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 30 мая, 21:01

      А ведь обещал Роберто.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +820

      Иван_Невский > zigbert 31 мая, 13:21

      понятно было что сказочник, кто хочет помочь тот делает, а не трезвонит об этом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +323

      gari69 30 мая, 19:34

      РЕН ТВ» пусть любимую тему с смс замутят....


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      Max Bobr 30 мая, 18:15

      Набрехал и в кусты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      RJM555 30 мая, 18:05

      Анжи помиру пошли.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3387

      la verdad 30 мая, 18:02

      Слова истинного дагестанца:)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -391

      SuperPAV9 30 мая, 17:01

      Все кто играл ща реал нелюди

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3387

      la verdad > SuperPAV9 30 мая, 18:02

      Зидан, Рауль, Йерро, Пушкаш тоже?

      Какую хрень ты несёшь...

      0
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      Рейтинг: +56

      olmok 30 мая, 16:56

      а особенно умиляет когда футболисты миллионеры просят скинутся на операцию ребенку цена которой меньше их зарплат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1178

      Валерий1965 30 мая, 16:16

      Ну вооооот) Да мог бы свои бутцы и футболку на аукцион выставить в пользу клуба...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4021

      Старикан 30 мая, 15:54

      Он хозяин своего слова: слово дал, слово забрал!

      3
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      Рейтинг: +820

      Иван_Невский > Старикан 31 мая, 13:22

      балабол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9588

      Garrincha58 30 мая, 15:49

      наличными помочь не готов так помоги безналом

      1
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