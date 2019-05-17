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    Роберто Карлос: «Если «Анжи» попросит о поддержке, я буду рад ее оказать»

    Бывший защитник «Анжи» и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что готов помочь махачкалинскому клубу.

    Накануне «Анжи» не прошел лицензирование РФС и может быть не допущен к участию в ФНЛ.

    Махачкалинцы имеют право подать апелляцию для получения разрешения на участие в ФНЛ. Для этого клуб до конца мая обязан полностью выплатить всю задолженность по зарплатам, которая составляет около 150 миллионов рублей.

    «Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел «Анжи» на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать», – сказал Роберто Карлос.

    • Роберто Карлос выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2012 годы.
    • Также бразилец некоторое время совмещал роли футболиста и помощника в тренерском штабе Андрея Гордеева.

    Источник: «Р-Спорт»

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    17.05.2019 07:56
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    Комментарии53
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 18 мая 2019, 12:10

      Человек жил на Кавказе и проникся уважением к кавказским джигитам. Это хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 мая 2019, 16:26

      Что бы помочь Анжи таких Карлосов нужен будет десяток а то и больше.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 17 мая 2019, 16:42

      Здоров! Слушай заскочи в личку,вопрос имеется...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > zigbert 18 мая 2019, 12:04

      Так точно. Если даже Карлосов всего мира собрат, то Анжи останется Анжи. Надо упорно и настойчиво творит футбольную историю своего края своими домочадцами... Ну одного двух Это или Карлосов необходимо иметь месяца на два три, но не более

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 мая 2019, 14:59

      2 евроляма - копейки!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 17 мая 2019, 14:21

      Погорячился

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 мая 2019, 13:41

      человек решил помочь ! Но у нас в россии во всем виноваты сша, европа , кавказцы и так далее А ВОТ ТАКИЕ ХРЕНЫ КАК МИЛЛЕР И КО воруют так это ничего норм ! держат убогий зенит народными бабками ! зенит чемпион россии просирает в ле аутсайдеру ла лиги вильяреалу ! ОХРЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЗЕНИТА ! за то дзюба и кокорин получают бабки больше чем тот же фабио квальерелла который за сезон забил больше чем дзюба за 3-4 года ! да и кокоша отдыхает со своей убогой статистикой прости бог за это слово ПОТОМУ ЧТО ЭТО ДАЖЕ СТАТИСТИКОЙ СТЫДНО НАЗВАТЬ !

      7
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > dinar7777dinar 17 мая 2019, 14:30

      Хоть раз что то путное написал

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Juve1897 17 мая 2019, 15:29

      я всегда за правду ! извини но у меня к юве личная неприязнь еще с 90-х годов когда я был чистый интеровец !! с 2003 года за барсу и то только из--за роналдиньо а все думают что я глор месси.

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > dinar7777dinar 17 мая 2019, 15:49

      100 % согласен. Вознесли Зенит, у которого бюджет больше, чем у половины команд РПЛ.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > dinar7777dinar 17 мая 2019, 19:47

      Опять про Зенит, да что ж такое.Угомонись уже!!!

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > dinar7777dinar 18 мая 2019, 12:07

      Не в бровь а точно в глаз. Как противно было смотреть и слушать этого Миллера на церемонии Зенита это ужас!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > пьяныйхоровод 19 мая 2019, 14:01

      ты есть дырявая петушара !

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > petrucho-spb 19 мая 2019, 14:02

      что то я не правду про твой зенит сказал?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > пьяныйхоровод 19 мая 2019, 19:50

      вот именно ПРАВДА ГЛАЗА ТЕБЕ о твоем зенитке режет и колет !!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > пьяныйхоровод 20 мая 2019, 18:33

      пффф я же никак ты шлюшка дешевая бегать по командам ! Дичь тупая !

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > dinar7777dinar 21 мая 2019, 08:21

      Мне твоя правда вообще не интересует.Только посмотри о чём статья. Или у тебя Зенит мой как бельмо на глазу не даёт спать?))))Вот про что я.Ну тебе по-моему все равно.Главное срань написать.Общаться не с кем?) Так во поэтому.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 мая 2019, 13:38

      и бунедкор поддержи... ты там тоже был

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      Рейтинг: 0

      faze47 17 мая 2019, 13:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский 17 мая 2019, 12:18

      пока словоблудие, денег нет

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Иван_Невский 17 мая 2019, 13:32

      а кто то вообще ИЗ РОССЯЙСКИХ СВОБОДЛУДОВ обещал помочь тем клубам что перестали существовать в россии - амкар, волга, тосно ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 17 мая 2019, 11:44

      Нету денег - нету стульев. Так будет честнее, без извращений. Ну, притащим Томь и Анжи в РПЛ, а после второго тура они заявят о снятии. Было уже, плавали, знаем.

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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 17 мая 2019, 11:19

      Боже ,дай мозги Карлосу,пока не поздно.....
      Знаете ,в чем Россия Чемпион мира?
      В футбольном ,как говорится, мэнэджэмэнтэ - кидалово,наколово и все это с улыбкой .обещанием сумасшедших переспектив....Стоп Роберто!
      ps Может доведение Анжи ,,до ручки,, и был хитрый план манагэров?

      6
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > ухоженный крокодил 17 мая 2019, 12:57

      Народ - да.открытый...а тут про мэнэджмэнт,а это не народ -
      это мудьковцы, лица кавказской национальности,попадаются и евреи....

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ухоженный крокодил 17 мая 2019, 13:33

      в этом я с тобой согласен !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > alex1951 17 мая 2019, 13:33

      все верно !

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > alex1951 17 мая 2019, 15:58

      Ты прав, Алексей! Но кто Карлосу подскажет, во что он может вляпаться. Лучше пусть вкладывается в бразильский футбол, там отдача есть.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > alex1951 18 мая 2019, 12:13

      Да отлично сказано.

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