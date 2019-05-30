«Ювентус» может купить защитника «Валенсии» Пиччини на замену Канселу

«Ювентус» рассматривает вариант с переходом правого защитника «Валенсии» Кристиано Пиччини, если Жоау Канселу покинет клуб.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил за Канселу 60 миллионов евро.

Если португалец уйдет, туринцы попытаются приобрести 26-летнего итальянца. Другой вариант – перевод в защиту хавбека Хуана Куадрадо.

В сезоне-2018/19 Пиччини провел за «Валенсию» 38 матчей и забил один гол.

Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2022 года.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7,5 миллиона евро.

О проблемах «Ювентуса» и о том, зачем уволили Аллегри, мы рассказываем в новом выпуске подкаста. Вот, послушайте: