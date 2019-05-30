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    Sport_inside: совет директоров «Спартака» одобрил трансфер Комличенко

    «Спартак» хочет купить нападающего «Млада Болеслав» Николая Комличенко, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

    По информации источника, совет директоров московского клуба одобрил трансфер 23-летнего футболиста.

    В ближайшее время представители «Спартака» вступят в переговоры с форвардом, получившим дебютный вызов в сборную России.

    • В сезоне-2018/19 Комличенко сыграл 32 матча в составе «Млады Болеслав» и забил 28 голов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Sport_inside

    Образован в ноябре 2018 года от твиттера Sport-inside, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1819 человек.

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    30.05.2019 10:41
    Комментарии57
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      Рейтинг: +394

      frizom 31 мая, 14:32

      Если Клуб приобретет Комличенко то это будет супер. Нам нужен новыцй русский таранный форвард. Плюс забивает он побольше чем Зе.

      1
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      Рейтинг: +277

      uS_Number oNe 31 мая, 04:44

      Ого какой рост ))) Спартак вроде и искали высокого нападающего )

      0
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      Рейтинг: +300

      Ивантеевец 31 мая, 03:23

      Один сезон не показатель, тем более в чемпионате Чехии, да еще в средненькой команде, где все на него играют. Переход даже из Чехии в ПЛ - шаг назад. Мог бы в условной Бельгии или Голландии себя попробовать.

      0
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      Рейтинг: +1951

      maygli 30 мая, 22:54

      Ничего не слышал о нём. Он хоть молодой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +967

      JTherry 30 мая, 21:17

      рассматривают, как усиление в Спартак, знакомых Кононова... надолго ли задержится при этом он сам на тренерском мостике?

      0
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      Рейтинг: +567

      Alex Flash 30 мая, 20:54

      Главный минус- не коллективный игрок. Почти все голы из штрафной.9 с пенальти

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2506

      serppion > Alex Flash 31 мая, 12:09

      Выходит, про Герда Мюллера ты ничего не слышал. Он бы точно у тебя в состав не попадал - тоже не коллективный и особо не бегал много.

      0
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 30 мая, 20:44

      Спартаку нужна свежая кровь.Принесет ли усиление команды приход Комличенко? Трудно сказать.

      3
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      Рейтинг: +56

      Artemka444 30 мая, 19:05

      он всяко лучше будет ваших брёвен
      но я бы на его месте не переходил

      0
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      Рейтинг: +3589

      александр п 30 мая, 15:54

      Когда то Шепель в первой лиге СССР забил 38 голов,а в высшей не потянул.

      0
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      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 30 мая, 15:28

      Я думаю, в Европе его оценят больше чем на 2,5 млн

      0
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      Рейтинг: +3589

      александр п > Дима Цэ 30 мая, 15:58

      В Европе игроков оценивают игроков реально,там команд ,содержащихся на госденьги нет.

      0
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      Рейтинг: +767

      Freyd > александр п 30 мая, 19:49

      Федун,это гос деньги?Бредишь

      1
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      Рейтинг: +3589

      александр п > Freyd 31 мая, 07:11

      Ты видимо ничего не понимаешь в экономике, все наши сырьевые компании крайне неэффективны и существуют только за счёт присвоения природной ренты,т.е. за счёт государства.

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      Рейтинг: +162

      za logiku > александр п 31 мая, 11:49

      О! Газпром неэффективен? Давай аффтар, лупи напалмом! Татнефть, Башнефть, Роснефть - все неэффективны!!! Все буквально выживают только за счёт вливаний налоговых сборов с населения))))

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