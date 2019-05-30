Sport_inside: совет директоров «Спартака» одобрил трансфер Комличенко

Если Клуб приобретет Комличенко то это будет супер. Нам нужен новыцй русский таранный форвард. Плюс забивает он побольше чем Зе.
«Спартак» хочет купить нападающего «Млада Болеслав» Николая Комличенко, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
По информации источника, совет директоров московского клуба одобрил трансфер 23-летнего футболиста.
В ближайшее время представители «Спартака» вступят в переговоры с форвардом, получившим дебютный вызов в сборную России.
- В сезоне-2018/19 Комличенко сыграл 32 матча в составе «Млады Болеслав» и забил 28 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
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