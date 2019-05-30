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    Жиру – о матче с «Арсеналом»: «Это особенная игра для меня»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал победу в финале Лиги Европы. Команда Маурицио Сарри обыграла «Арсенал» (4:1), Жиру забил гол.

    «Я очень горд. Эта команда заслужила выиграть что-то. Для меня это была особенная игра, я счастлив в этом клубе. Это мой второй трофей за два года.

    Два этих клуба изменили мою жизнь. Они дали мне возможность играть в АПЛ. Я не хотел праздновать гол «Арсеналу», но я так горд выиграть трофей с «Челси».

    Когда мне дают время, я всегда стараюсь изо всех сил. Победа в ЛЕ была нашей второй целью после топ-4 АПЛ, так что я чувствую себя счастливым», – сказал Жиру.

    • Футболист выступал за «Арсенал» с 2012 по 2018 год, после чего перешел в «Челси».
    • На прошлой неделе «Челси» продлил контракт с Жиру.

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Источник: BBC

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    30.05.2019 00:39
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