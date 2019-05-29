Автобус «Ливерпуля» застрял под стадионом «Атлетико». Он простоял там час

В заголовке присутствуют слова "автобус" и "Атлетико". Пасхалка от автора, не иначе.
Автобус «Ливерпуля» не смог проехать под стадионом «Атлетико».
В ближайшие выходные в Мадриде на «Ванда Метрополитано» пройдет финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Сегодня при подъезде к арене автобус английского клуба застрял в проходящем под ней тоннеле.
Транспорт простоял там в течение часа, прежде чем смог уехать. О причинах инцидента не сообщается.
Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.
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— Chris Chambers (@CapitalChambo) 29 мая 2019 г.