Автобус «Ливерпуля» застрял под стадионом «Атлетико». Он простоял там час

Автобус «Ливерпуля» не смог проехать под стадионом «Атлетико».

В ближайшие выходные в Мадриде на «Ванда Метрополитано» пройдет финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Сегодня при подъезде к арене автобус английского клуба застрял в проходящем под ней тоннеле.

Транспорт простоял там в течение часа, прежде чем смог уехать. О причинах инцидента не сообщается.

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.