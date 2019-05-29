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    Автобус «Ливерпуля» застрял под стадионом «Атлетико». Он простоял там час

    Автобус «Ливерпуля» не смог проехать под стадионом «Атлетико».

    В ближайшие выходные в Мадриде на «Ванда Метрополитано» пройдет финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Сегодня при подъезде к арене автобус английского клуба застрял в проходящем под ней тоннеле.

    Транспорт простоял там в течение часа, прежде чем смог уехать. О причинах инцидента не сообщается.

    Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер журналиста Криса Чемберса

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    29.05.2019 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 30 мая 2019, 11:31

      В заголовке присутствуют слова "автобус" и "Атлетико". Пасхалка от автора, не иначе.

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 29 мая 2019, 21:48

      Хммм… что же они компенсируют большим автобусом?)

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 29 мая 2019, 20:53

      Авто опускание пневбаллонов должно быть видимо тупонул водитель.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 29 мая 2019, 19:42

      Подсдул колёса и выполз потихоньку на ободах.

      1
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      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY 29 мая 2019, 19:13

      Ливер завысил себе "планку"...))))

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