Лопетеги: «Я не бросал сборную Испании, меня выгнали»

Экс-главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги спустя почти год после ЧМ-2018 в России вспомнил, как был уволен за несколько дней до старта турнира.

«Очень тяжело забыть тот несправедливый день для меня и моей команды. Людям казалось, что я бросил сборную, но это не так. Нас выгнали, мы не уходили. В контракте впервые в истории был пункт о расторжении, на случай если у меня появится возможность тренировать клуб.

Я принял решение федерации, и нам пришлось уехать домой с турнира, о котором мы все мечтали. Я даже не думал, что меня могут уволить. Не был готов заплатить такую высокую цену», – вспоминает специалист.