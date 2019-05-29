Лопетеги: «Я не бросал сборную Испании, меня выгнали»

Без вмешательства Переса не обошлось
Экс-главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги спустя почти год после ЧМ-2018 в России вспомнил, как был уволен за несколько дней до старта турнира.
«Очень тяжело забыть тот несправедливый день для меня и моей команды. Людям казалось, что я бросил сборную, но это не так. Нас выгнали, мы не уходили. В контракте впервые в истории был пункт о расторжении, на случай если у меня появится возможность тренировать клуб.
Я принял решение федерации, и нам пришлось уехать домой с турнира, о котором мы все мечтали. Я даже не думал, что меня могут уволить. Не был готов заплатить такую высокую цену», – вспоминает специалист.
- Лопетеги уволили после того, как стало известно о его контракте с мадридским «Реалом».
- Сборная Испании вылетела в 1/8 финала от сборной России.