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    Бывший защитник «Челси» и «Реала» Карвалью будет ассистировать Виллаш-Боашу в «Марселе»

    Экс-защитник «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью войдет в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша в «Марселе».

    Будучи помощником Жозе Моуринью Андре работал с Рикарду Карвалью в «Порту».

    Вчера «Марсель» объявил о назначении Виллаш-Боаша главным тренером команды.

    Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на два года.

    • К работе Виллаш-Боаш приступит с 1 июля 2019 года.
    • Зарплата португальского специалиста составит 600 тысяч евро в месяц.
    • «Марсель» по итогам сезона-2018/19 занял в чемпионате Франции 5-е место и остался без еврокубков.

    Источник: RMC Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6995

      Cules2013 1 час назад

      не жуя так зарплатня

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