Бывший защитник «Челси» и «Реала» Карвалью будет ассистировать Виллаш-Боашу в «Марселе»

не жуя так зарплатня
Экс-защитник «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью войдет в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша в «Марселе».
Будучи помощником Жозе Моуринью Андре работал с Рикарду Карвалью в «Порту».
Вчера «Марсель» объявил о назначении Виллаш-Боаша главным тренером команды.
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на два года.
- К работе Виллаш-Боаш приступит с 1 июля 2019 года.
- Зарплата португальского специалиста составит 600 тысяч евро в месяц.
- «Марсель» по итогам сезона-2018/19 занял в чемпионате Франции 5-е место и остался без еврокубков.