Бывший защитник «Челси» и «Реала» Карвалью будет ассистировать Виллаш-Боашу в «Марселе»

Экс-защитник «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью войдет в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша в «Марселе».

Будучи помощником Жозе Моуринью Андре работал с Рикарду Карвалью в «Порту».

Вчера «Марсель» объявил о назначении Виллаш-Боаша главным тренером команды.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на два года.