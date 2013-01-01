Луис: «Челси» и «Арсенал» хорошо поработали, чтобы пробиться в финал ЛЕ. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013 году»

Защитник «Челси» Давил Луис поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Арсенала».

«Все в итоге всегда сводится к усердной ежедневной работе и знакомствам с разными людьми. Сарри преисполнен футбольной страсти, у него большое сердце. Футбол дает возможность каждый день заводить новые знакомства.

Успех зависит от того, как ты работаешь и насколько веришь в чужие идеи. Думаю, мы все верим в идеи Сарри. Завтра – отличный шанс финишировать на позитиве.

Оба клуба хорошо поработали, чтобы пробиться в финал. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013-м [выиграть трофей].

Когда понимаешь, где ты находишься, начинаешь понимать, как ты можешь расти и прогрессировать. Только умные люди могут осознать это и приспособиться к нужным условиям», – сказал 32-летний бразилец.

Ранее «Бомбардир» писал о конфликте Луиса и Гонсало Игуаина с главным тренером команды Маурицио Сарри.