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    Луис: «Челси» и «Арсенал» хорошо поработали, чтобы пробиться в финал ЛЕ. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013 году»

    Защитник «Челси» Давил Луис поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Арсенала».

    «Все в итоге всегда сводится к усердной ежедневной работе и знакомствам с разными людьми. Сарри преисполнен футбольной страсти, у него большое сердце. Футбол дает возможность каждый день заводить новые знакомства.

    Успех зависит от того, как ты работаешь и насколько веришь в чужие идеи. Думаю, мы все верим в идеи Сарри. Завтра – отличный шанс финишировать на позитиве.

    Оба клуба хорошо поработали, чтобы пробиться в финал. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013-м [выиграть трофей].

    Когда понимаешь, где ты находишься, начинаешь понимать, как ты можешь расти и прогрессировать. Только умные люди могут осознать это и приспособиться к нужным условиям», – сказал 32-летний бразилец.

    Ранее «Бомбардир» писал о конфликте Луиса и Гонсало Игуаина с главным тренером команды Маурицио Сарри.

    • Матч пройдет в Баку и начнется в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Встречу из-за соображений безопасности пропустит полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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