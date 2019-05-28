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    Mundo Deportivo: «Барселона» пока не приняла решение о будущем Вальверде

    «Барселона» еще не приняла решения по поводу будущего главного тренера Эрнесто Вальверде.

    Ранее СМИ сообщили, что каталонцы объявят об отставке 55-летнего специалиста в ближайшие два дня.

    По информации Mundo Deportivo, руководство клуба на данный момент пока оценивает ситуацию. Решение по Вальверде будет принято после встречи президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу с членами совета директоров.

    Испанец руководит каталонской командой с 2017 года. При нем «Барселона» дважды подряд стала чемпионом Испании, а в Лиге чемпионов дошла до четвертьфинала и полуфинала.

    По утверждению СМИ, в качестве возможной замены Вальверде «Барселона» рассматривает главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

    Diario Sport: в ближайшие два дня «Барселона» уволит Вальверде. Его может сменить Мартинес

    Источник: Mundo Deportivo

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