Mundo Deportivo: «Барселона» пока не приняла решение о будущем Вальверде

«Барселона» еще не приняла решения по поводу будущего главного тренера Эрнесто Вальверде.

Ранее СМИ сообщили, что каталонцы объявят об отставке 55-летнего специалиста в ближайшие два дня.

По информации Mundo Deportivo, руководство клуба на данный момент пока оценивает ситуацию. Решение по Вальверде будет принято после встречи президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу с членами совета директоров.

Испанец руководит каталонской командой с 2017 года. При нем «Барселона» дважды подряд стала чемпионом Испании, а в Лиге чемпионов дошла до четвертьфинала и полуфинала.

По утверждению СМИ, в качестве возможной замены Вальверде «Барселона» рассматривает главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Diario Sport: в ближайшие два дня «Барселона» уволит Вальверде. Его может сменить Мартинес