Клопп: «Мир ждет от нас победы в финале ЛЧ. Этот трофей сделал бы меня по-настоящему счастливым»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» признался, что победа в турнире сделает его по-настоящему счастливым.

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в субботу, 1 июня. В сезоне-2017/18 «Ливерпуль» также вышел в финал ЛЧ, где проиграл «Реалу» (1:3).

«Мы все в большом восторге от того, что у нас снова будет шанс. Год назад мы сыграли в финале и приобрели опыт. Возможно, на этот раз мы будем опытнее соперника, но большой роли это не сыграет. В финал нас вывело умение справляться с различными ситуациями. Мы контролировали свои эмоции. В настоящий момент все просто потрясающе. Мы очень рады, что снова дошли до финала. Именно об этом мы мечтали год назад.

В те пять или шесть дней между двумя матчами с «Барселоной» никто не верил в эту команду больше, чем она сама. Именно поэтому мы здесь. Это поразительная ситуация! Я никогда прежде не играл в финалах с более сильной командой, чем нынешняя. Это правда, хотя и мои другие команды были весьма хороши. Я не удивлен, так как у моих парней отлично сочетается талант и отношение к делу. Именно это сочетание и привело нас туда, где мы сейчас находимся.

На групповом этапе у нас были проблемы в гостевых матчах, но с тех пор команда играет на выезде великолепно. Да, в Барселоне не получилось, но с «Баварией» и «Порту» все было отлично. Уверен, что мы сможем сделать это снова. Киев оказал на нас большое влияние. Я помню, как мы стояли в очереди в аэропорту по дороге домой. Все были расстроены ситуацией. В наших головах было много разных эмоций, но план был один – вернуться в финал как можно скорее.

Одна из главных особенностей характера этой команды – постоянная готовность к развитию. В качестве примера могу привести Джеймса Милнера: ему 33 года, и он все еще развивается большими темпами, используя свои невероятные качества в лучшие моменты. Они всегда настроены сделать следующий шаг. Я очень рад, что мы дали этим ребятам возможность выиграть что-то существенное. То, что мы снова в финале, – это чистая демонстрация воли парней. Каждый из них сыграл в этом важную роль, потому что нам было нелегко.

У нас есть ощущение настоящего европейского финала. Тот факт, что играют две английские команды, ни на что не влияет. Это самый натуральный еврокубковый финал. Именно такой подход к матчу и у «Тоттенхэма», и у нас. В финалах сильнейший побеждает нечасто. Нужно быть готовыми к тому, что сами можем совершить ошибки. Нас ждет важный матч, за которым будет наблюдать весь мир. Мы были готовы к ошибкам в противостоянии с «Барселоной». Если будем готовы снова, то станем очень тяжелым соперником.

Больно проигрывать в финале. Это как лекарство, которое отвратительно на вкус, но помогает. Оно возвращает вас к жизни. Это можно использовать как дополнительную мотивацию, что мы и сделали. Поэтому с нынешней точки зрения поражение в прошлогоднем финале – это не так уж плохо. Мир ждет от нас победы в финале. Я очень хочу этого для моих игроков и нашего великого клуба. Трофей Лиги чемпионов сделал бы меня по-настоящему счастливым.

Наши болельщики нас поддержат. Наши недавние выездные матчи в Лиге чемпионов были лучшими из всех, что у нас были. Мы просто отлично играли против «Баварии» и «Барселоны». Я уверен, что и в Мадриде у нас все будет хорошо», – сказал Клопп.