«Спорт-Экспресс»: перед Кононовым поставлены задачи выйти в групповой раунд ЛЧ и выиграть Кубок России в сезоне-2019/20

Вот и чудненько, а то я стал переживать немного, что Олежика уберут, а теперь то да, можно и на большее замахнуться.
Сегодня состоялось заседания совета директоров «Спартака».
Как стало известно ранее, главный тренер москвичей Олег Кононов сохранил свой пост.
По информации «Спорт-Экспресс», в сезоне-2019/20 перед командой поставлены задачи выйти в групповой раунд Лиги чемпионов и завоевать Кубок России.
В Лиге Европы «Спартак» должен как минимум пройти квалификацию и заработать право выступать на групповом этапе.
В сезоне-2018/19 московский клуб занял пятое место в РПЛ.
У «Спартака» худший период в российской истории. Так плохо не было еще никогда