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    «Спорт-Экспресс»: перед Кононовым поставлены задачи выйти в групповой раунд ЛЧ и выиграть Кубок России в сезоне-2019/20

    Сегодня состоялось заседания совета директоров «Спартака».

    Как стало известно ранее, главный тренер москвичей Олег Кононов сохранил свой пост.

    По информации «Спорт-Экспресс», в сезоне-2019/20 перед командой поставлены задачи выйти в групповой раунд Лиги чемпионов и завоевать Кубок России.

    В Лиге Европы «Спартак» должен как минимум пройти квалификацию и заработать право выступать на групповом этапе.

    В сезоне-2018/19 московский клуб занял пятое место в РПЛ.

    У «Спартака» худший период в российской истории. Так плохо не было еще никогда

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии29
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      Рейтинг: +253

      diemens74 4 минуты назад

      Вот и чудненько, а то я стал переживать немного, что Олежика уберут, а теперь то да, можно и на большее замахнуться.

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      Рейтинг: +3389

      APchelov 6 минут назад

      Кононова выперли бы уже. Но отступных, похоже, там прописано... задумаешься. В общем, сказка про разбитое корыто - это вечно! )))

      1
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      Рейтинг: +6592

      parevg 9 минут назад

      В принципе задача выполнимая: Кононов купит плей-стейшн, освоит ее, и за год, выполнит задачу на сезон!!!!

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      Рейтинг: +17387

      oyabun 9 минут назад

      То есть Федун и Ко не хотят останавливаться на 5-м месте? Кто то видит предпосылки хотя бы положительной динамики развития команды? И не увидим, пока на посту Кононов.

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      Рейтинг: +4574

      piligrim1986 17 минут назад

      где-то я уже это слышал...

      0
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      Рейтинг: +1739

      Evgeni1952 20 минут назад

      Так можно поставить задачу выиграть ЛЧ. Пиджак возьмется, заработает немалое бабло - Спартак потеряет год и деньги.

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      Рейтинг: +41

      olmok 21 минуту назад

      с такой игрой ставить задачи только для проформы

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      Рейтинг: +37

      ajax707 26 минут назад

      если пол состава не разгонят, дай Бог в десятку попасть

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      Рейтинг: +196

      Вальдемар IV 33 минуты назад

      да вы все напутали, выйти в кубок и выиграть лч

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      Рейтинг: +620

      Тони Монтана Б 34 минуты назад

      Может ему новый клуб искать?) Какой кубок? Какая Лига Европы?

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