«Спорт-Экспресс»: перед Кононовым поставлены задачи выйти в групповой раунд ЛЧ и выиграть Кубок России в сезоне-2019/20

Сегодня состоялось заседания совета директоров «Спартака».

Как стало известно ранее, главный тренер москвичей Олег Кононов сохранил свой пост.

По информации «Спорт-Экспресс», в сезоне-2019/20 перед командой поставлены задачи выйти в групповой раунд Лиги чемпионов и завоевать Кубок России.

В Лиге Европы «Спартак» должен как минимум пройти квалификацию и заработать право выступать на групповом этапе.

В сезоне-2018/19 московский клуб занял пятое место в РПЛ.

У «Спартака» худший период в российской истории. Так плохо не было еще никогда