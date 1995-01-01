Экс-форвард «Спартака» Давыдов перешел в софийский ЦСКА

"Русский Месси" планомерно движется в западном направлении в сторону Барселоны.
Софийский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе из «Нижнего Новгорода» нападающего Дениса Давыдова.
Болгарский клуб заключил с 24-летним футболистом контракт сроком на три года.
- Россиянин – воспитанник «Спартака». Выступал за основную и вторую команды москвичей с 2012-го по конец 2018 года.
- В составе красно-белых форвард провел 37 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.
- За «Спартак-2» Давыдов сыграл 59 встреч, записав на свой счет 18 мячей и 13 передач.