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    Экс-форвард «Спартака» Давыдов перешел в софийский ЦСКА

    Софийский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе из «Нижнего Новгорода» нападающего Дениса Давыдова.

    Болгарский клуб заключил с 24-летним футболистом контракт сроком на три года.

    • Россиянин – воспитанник «Спартака». Выступал за основную и вторую команды москвичей с 2012-го по конец 2018 года.
    • В составе красно-белых форвард провел 37 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.
    • За «Спартак-2» Давыдов сыграл 59 встреч, записав на свой счет 18 мячей и 13 передач.

    Источник: Официальный сайт софийского ЦСКА

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1264

      Леха из Твери 21 минуту назад

      "Русский Месси" планомерно движется в западном направлении в сторону Барселоны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +602

      Борат 1 час назад

      конём стал что ли?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14064

      DVOK68 > Борат 1 час назад

      Красно-белым остался)
      У тамошних коней красно-белые цвета.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Elisey13 > DVOK68 55 минут назад

      Армеец теперь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +897

      Фанат Рубина > Elisey13 31 минуту назад

      красно белый армеец

      0
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