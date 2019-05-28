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    Кикнадзе: «У нас много ребят, способных ментально заменить Денисова»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал новость о том, что клуб покидает полузащитник Игорь Денисов.

    Вчера стало известно о том, что капитан «Локомотива» покидает клуб.

    «Я нормально воспринял его уход. Футбол – жесткая игра. Настает время, когда игроки покидают команду. Я рад, что мы с Игорем нашли возможность сделать так, чтобы его уход из «Локомотива» прошел цивилизованно. Мы искренне расстались, испытывая добрые чувства друг к другу. Говорят, что наши достоинства – это продолжение наших недостатков. Все говорят, что у него сложный характер, а я скажу, что я не знаю футболистов не со сложным характером. Его характер помог команде в чемпионский сезон.

    Вопрос: кто сможет взять на себя эти функции? У нас много ребят, которые уже сегодня могут заменить Игоря ментально. Ребята хорошо показали себя в нынешнем сезоне, вся команда заряжена духом. Но могу сказать, что в чемпионском сезоне определенным камертоном выступал именно Игорь, и за это мы ему благодарны», – заявил Кикнадзе.

    Семин: «Покинуть «Локомотив» – решение Денисова. Это жизненная ситуация»

    Источник: «Sport 24»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12954

      DOCTOR PENALTY 29 секунд назад

      Да уж давно заменили! Вернее, Денисов сам давно заменился.

      0
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      Рейтинг: +4754

      prezent2017 59 минут назад

      Интересно, у этого Кикнадзе ментал есть и вообще, он знает, что этого такое? Я, лично, думаю, что такого ментала, как у Денисова, в наше футболе больше нет!

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