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    Чалов: «Когда услышал про интерес «Барселоны», было смешно»

    Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал об отношении к переходу полузащитника Александра Головина в «Монако» и о желании переехать в Европу.

    – Головину завидуете?

    – Зависти нет. Правда.

    – Вы же хотите поиграть в Европе?

    – Да, это мечта. Но зависти нет. Наоборот, хорошо, что Саша уехал. Есть у кого спросить совета.

    – Хоть раз приходилось слышать, что вами интересовались иностранные клубы?

    – Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал.

    – Какая из мутных история – самая-самая?

    – Про «Барселону».

    – Как отреагировали?

    – Это смешно.

    – Что сильнее всего удивило из рассказов Головина про Европу?

    – Саша рассказывал, что все футболисты отлично общаются на тренировках, но как работа закончилась – друг друга типа не знают. У нас это по-другому. Мы можем все вместе собраться, поесть в ресторане.

    – Вы сказали, что начали учить языки. Прямо-таки языки? Несколько?

    – Английский. Это основной язык. Раз в неделю занимаюсь с репетитором, плюс есть приложение на телефоне. А еще брат посоветовал смотреть что-то простое без перевода, с субтитрами. Я смотрю «Симпсонов». Сначала слушаешь и читаешь, а потом что-то записывается на подкорку.

    Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль

    Источник: «Чемпионат»

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