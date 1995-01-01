Чалов: «Когда услышал про интерес «Барселоны», было смешно»

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал об отношении к переходу полузащитника Александра Головина в «Монако» и о желании переехать в Европу.

– Головину завидуете?

– Зависти нет. Правда.

– Вы же хотите поиграть в Европе?

– Да, это мечта. Но зависти нет. Наоборот, хорошо, что Саша уехал. Есть у кого спросить совета.

– Хоть раз приходилось слышать, что вами интересовались иностранные клубы?

– Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал.

– Какая из мутных история – самая-самая?

– Про «Барселону».

– Как отреагировали?

– Это смешно.

– Что сильнее всего удивило из рассказов Головина про Европу?

– Саша рассказывал, что все футболисты отлично общаются на тренировках, но как работа закончилась – друг друга типа не знают. У нас это по-другому. Мы можем все вместе собраться, поесть в ресторане.

– Вы сказали, что начали учить языки. Прямо-таки языки? Несколько?

– Английский. Это основной язык. Раз в неделю занимаюсь с репетитором, плюс есть приложение на телефоне. А еще брат посоветовал смотреть что-то простое без перевода, с субтитрами. Я смотрю «Симпсонов». Сначала слушаешь и читаешь, а потом что-то записывается на подкорку.

Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль