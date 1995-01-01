Чалов: «Когда услышал про интерес «Барселоны», было смешно»

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал об отношении к переходу полузащитника Александра Головина в «Монако» и о желании переехать в Европу.
– Головину завидуете?
– Зависти нет. Правда.
– Вы же хотите поиграть в Европе?
– Да, это мечта. Но зависти нет. Наоборот, хорошо, что Саша уехал. Есть у кого спросить совета.
– Хоть раз приходилось слышать, что вами интересовались иностранные клубы?
– Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал.
– Какая из мутных история – самая-самая?
– Про «Барселону».
– Как отреагировали?
– Это смешно.
– Что сильнее всего удивило из рассказов Головина про Европу?
– Саша рассказывал, что все футболисты отлично общаются на тренировках, но как работа закончилась – друг друга типа не знают. У нас это по-другому. Мы можем все вместе собраться, поесть в ресторане.
– Вы сказали, что начали учить языки. Прямо-таки языки? Несколько?
– Английский. Это основной язык. Раз в неделю занимаюсь с репетитором, плюс есть приложение на телефоне. А еще брат посоветовал смотреть что-то простое без перевода, с субтитрами. Я смотрю «Симпсонов». Сначала слушаешь и читаешь, а потом что-то записывается на подкорку.
Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль