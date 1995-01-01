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    Чалов – лучший игрок 30-го тура РПЛ

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура чемпионата России.

    21-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 27 540 человек (53,71%).

    • В матче 30 тура Чалов оформил дубль в ворота «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
    • Всего Федор забил 15 голов.
    • Команда Виктора Гончаренко заняла четвертое место и гарантировала участие в групповой стадии Лиги Европы.

    Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 09:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8639

      vladimir-7 37 минут назад

      Молодец, Федор и сам забил 15, и результативных передач отдал 7, в
      итоге 22 (гол+пас) и это больше всех в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +298

      Elisey13 55 минут назад

      Поздравляю!

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