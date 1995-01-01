Чалов – лучший игрок 30-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура чемпионата России.

21-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 27 540 человек (53,71%).

В матче 30 тура Чалов оформил дубль в ворота «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Всего Федор забил 15 голов.

Команда Виктора Гончаренко заняла четвертое место и гарантировала участие в групповой стадии Лиги Европы.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 28 мая 2019 г.

Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль