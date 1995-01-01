Чалов – лучший игрок 30-го тура РПЛ

Молодец, Федор и сам забил 15, и результативных передач отдал 7, в
итоге 22 (гол+пас) и это больше всех в РПЛ.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура чемпионата России.
21-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 27 540 человек (53,71%).
- В матче 30 тура Чалов оформил дубль в ворота «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Всего Федор забил 15 голов.
- Команда Виктора Гончаренко заняла четвертое место и гарантировала участие в групповой стадии Лиги Европы.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 28 мая 2019 г.
Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль