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    Покеттино: «Финал ЛЧ – не был нашей целью»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино перед финалом Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

    О выходе в финал:

    «Выход в финал значит для нас столько, что трудно описать в нескольких словах или за несколько минут. Мы еще сами не до конца осознали. Можем оценить это в некоторой степени, но лучше поймем, когда в Мадриде начнется игра. Главное чувство, которое испытывает наш тренерский штаб, – это благодарность. Футболу, этому клубу и, главным образом, игрокам».

    Об эмоциях:

    «Главное – это страсть. Футбол, который мы все так любим, рожден из эмоций и страсти. Футбол вдохновляет нас и восторгает. Игроки в профессиональном клубе все талантливы, это данность. Главное – чувствовать вдохновение от того, что ты любишь, и внутренний драйв, который толкает тебя. Это помогает наслаждаться тем, что мы делаем каждый день».

    О характере футболистов:

    «Был ли финал Лиги чемпионов нашей целью в начале сезона? Определенно, нет. Но была цель выигрывать каждый матч. Преодолевать каждый барьер. Прикладывать максимум усилий, чтобы знать: мы сделали все что могли. И иметь силы добиться чего-то большого. Думаю, это и привело нас в финал».

    Покеттино: «Если «Тоттенхэм» выиграет ЛЧ, возможно, я буду плакать неделю»

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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