Покеттино: «Если «Тоттенхэм» выиграет ЛЧ, возможно, я буду плакать неделю»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем» признался, что слишком сентиментален и может плакать по любому поводу.

«Моя мама говорит мне: «Ты – «льорона, что означает плакса, человек, который часто и много плачет. Она всегда говорит: «Он счастлив – плачет, ему грустно – плачет. Давай, просто перестань плакать!».

Иногда случается, что беру машину и еду домой. Это 20 минут от тренировочной базы до Барнета. И я слушаю какую-то музыку, которая переносит меня в какой-то момент моей жизни. Я начинаю плакать, и когда я прихожу домой, моя жена спрашивает: «Что случилось?». Я говорю: «Какая-то музыка напомнила мне момент 30-летний давности в Аргентине». А она говорит: «Ты сумасшедший».

Фильмы? Да, я плачу при просмотре всех. Если «Тоттенхэм» победит в Лиге чемпионов, я не знаю, возможно, я буду плакать неделю.

После полуфинала внутри меня смешались два разных чувства. Выход в финал ЛЧ – это конец удивительной главы для клуба. Но в то же время, когда вы выходите в финал, это похоже на то, что «я хочу участвовать в следующей главе клуба». Присутствуют оба этих чувства», – сказал Покеттино.