Тренер «Астон Виллы» – после выхода в АПЛ: «У нас потрясающая команда. Наш потенциал огромен»

Не факт, что ты эти деньги тратить будешь.. Те у кого деньги, Твой потенциал просто могут оценивать не так грандиозно..))
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит поделился впечатлениями от выхода в английскую Премьер-лигу.
Бирмингемцы обыграли «Дерби Каунти» со счетом 2:1 в финале плей-офф Чемпионшипа.
«Прекрасные ощущения. Мои парни – потрясающая команда. Мы тяжело трудимся каждый день. У наших владельцев много денег, и они пришли в клуб надолго. Наш потенциал огромен», — сказал Смит после матча на «Уэмбли».
- «Вилла» вернется в АПЛ спустя три года. По итогам сезона-2015/16 клуб вылетел в первые в своей истории.