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    Тренер «Астон Виллы» – после выхода в АПЛ: «У нас потрясающая команда. Наш потенциал огромен»

    Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит поделился впечатлениями от выхода в английскую Премьер-лигу.

    Бирмингемцы обыграли «Дерби Каунти» со счетом 2:1 в финале плей-офф Чемпионшипа.

    «Прекрасные ощущения. Мои парни – потрясающая команда. Мы тяжело трудимся каждый день. У наших владельцев много денег, и они пришли в клуб надолго. Наш потенциал огромен», — сказал Смит после матча на «Уэмбли».

    • «Вилла» вернется в АПЛ спустя три года. По итогам сезона-2015/16 клуб вылетел в первые в своей истории.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5275

      mihail200606 21 минуту назад

      Не факт, что ты эти деньги тратить будешь.. Те у кого деньги, Твой потенциал просто могут оценивать не так грандиозно..))

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