Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Карпов: «Спартак» готов потратить на плеймейкера 10-12 миллионов. Клуб уже вступил в переговоры»

    По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, «Спартак» занимается поиском игрока в бельгийской лиге на роль плеймейкера.

    Ранее СМИ сообщили, москвичи проявляют интерес к полузащитнику «Брюгге» Хансу Ванакену.

    «19 мая Цорн (Томас, новый генеральный директор «Спартака») с Кононовым летали в Бельгию смотреть в деле атакующих полузащитников. Ищут классическую десятку.

    Основных кандидатов двое: Ванакен и еще один футболист. На плеймейкера «Спартак» готов потратить 10-12 миллионов евро. Клуб уже вступил в переговоры. Развязка близка», – написал Карпов в телеграме.

    В сезоне-2018/19 26-летний Ванакен провел за «Брюгге» 50 матчей, забил 17 голов и сделал 19 результативных передач.

    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» может купить у «Брюгге» полузащитника Ванакена

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:41
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6094

      ufos73 10 минут назад

      Поехали подписывать Ванакена, а подпишут Педро Роша... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3798

      Агасфер 16 минут назад

      Ещё слухи ходят,что Эрнандеса подобрать хотят.Вот смеху будет,после всего сказанного спартачами в его адрес!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3987

      Старикан 33 минуты назад

      И с кем этот плеймейкер будет играть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      логист 46 минут назад

      с бюджетом спартака можно столько хороших игроков накупить Федун ЖМОТ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1235

      ухоженный крокодил > логист 35 минут назад

      А Каррера, разве половину бюджета не отдала на зарплату агентам и футболистам.
      У Спартака, буджет, это клизма в задницу. От куда у них деньги.
      Даже на стадион, никто не ходит.
      :)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +694

      deimos88 49 минут назад

      Теперь понятно куда Азар лыжи навострил из Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4556

      piligrim1986 54 минуты назад

      лучше б тренера купили нормального

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru