Карпов: «Спартак» готов потратить на плеймейкера 10-12 миллионов. Клуб уже вступил в переговоры»

По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, «Спартак» занимается поиском игрока в бельгийской лиге на роль плеймейкера.

Ранее СМИ сообщили, москвичи проявляют интерес к полузащитнику «Брюгге» Хансу Ванакену.

«19 мая Цорн (Томас, новый генеральный директор «Спартака») с Кононовым летали в Бельгию смотреть в деле атакующих полузащитников. Ищут классическую десятку.

Основных кандидатов двое: Ванакен и еще один футболист. На плеймейкера «Спартак» готов потратить 10-12 миллионов евро. Клуб уже вступил в переговоры. Развязка близка», – написал Карпов в телеграме.

В сезоне-2018/19 26-летний Ванакен провел за «Брюгге» 50 матчей, забил 17 голов и сделал 19 результативных передач.

«Спорт-Экспресс»: «Спартак» может купить у «Брюгге» полузащитника Ванакена