«Спорт-Экспресс»: «Спартак» может купить у «Брюгге» полузащитника Ванакена

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен может сменить клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, на матче плей-офф чемпионата Бельгии со «Стандардом» (0:2) его просмотрели представители «Спартака». Информация о переговорах отсутствует.

26-летний Ванакен перешел в «Брюгге» из «Локерена» в июле 2015-го года. Сумма сделки составила 4 миллиона евро. По два раза выиграл с клубом чемпионат страны и суперкубок. По итогам сезона-2017/18 Королевская футбольная ассоциация Бельгии признала его игроком года.