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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» может купить у «Брюгге» полузащитника Ванакена

    Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен может сменить клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, на матче плей-офф чемпионата Бельгии со «Стандардом» (0:2) его просмотрели представители «Спартака». Информация о переговорах отсутствует.

    26-летний Ванакен перешел в «Брюгге» из «Локерена» в июле 2015-го года. Сумма сделки составила 4 миллиона евро. По два раза выиграл с клубом чемпионат страны и суперкубок. По итогам сезона-2017/18 Королевская футбольная ассоциация Бельгии признала его игроком года.

    • В текущем сезоне игрок забил 17 голов и отдал 18 ассистов в 49 играх всех турниров.
    • Срок контракта истекает в июне 2023 года. Цена по Trasnfermarkt – 10 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 23:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4519

      _Marqella_ 14 минут назад

      Может купить а может не купить....

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