«Мутко против»: экс-замгендиректора «Ростова» арестован за мошенничество. Он нанес ущерб клубу в 42 миллиона рублей

Правоохранительные органы арестовали бывшего заместителя генерального директора «Ростова» Юрия Дорофеева по подозрению в мошенничестве.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», полиция считает, что он подделал документы, благодаря которым смог отсудить у ростовчан крупную сумму.

«В марте 2017 года Дорофеев подал иск в суд на своего бывшего работодателя требуя вернуть ему его деньги. Юрий утверждал, что в апреле 2015 года он одолжил клубу 21,1 миллиона рублей. Согласно договору займа, клуб должен был вернуть эти средства в срок до 21 мая 2015 года, но этого так и не произошло. Кроме того, он требовал с клуба около 40 миллионов рублей в качестве зарплаты. В итоге Дорофеев пошел в суд и выиграл дело.

После этого проблемы начались у самого Дорофеева. Клуб обратился в полицию и 20 мая было возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. После того, как полиция провела обыски по 14-ти адресам, Дорофеев был задержан и арестован. По версии следствия своими действиями Дорофеев причинил ущерб не только «Ростову», но и полузащитнику «Зенита» и сборной России Александру Ерохину. Сумма ущерба – 42 миллиона рублей», – пишет «Мутко против».