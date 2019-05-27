Marca: Ло Чельсо может перейти в «Манчестер Юнайтед». Отступные – 100 миллионов

По информации Marca, «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.

Аргентинцем также интересуются «Тоттенхэм» и «Реал». Лондонцы уже сделали предложение севильскому клубу в размере 60 миллионов евро. Мадридский клуб установил прямой контакт с агентами 23-летнего футболиста, чтобы узнать о его планах.