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    Bobsoccer: «Зенит» намерен сохранить Кокорина, Жиркова и Кержакова

    «Зенит» после завершения сезона приступил к кадровой работе, сообщает Bobsoccer.

    По информации источника, в клубе, скорее всего, останутся вратарь Михаил Кержаков, защитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кокорин.

    Контракты этих футболистов с «Зенитом» истекают 30 июня, но питерцы заинтересованы в продлении сотрудничества с ними.

    Кроме того, из аренды в «Рубине» вернется вратарь Егор Бабурин.

    • «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2018/19.
    • Кокорин с октября прошлого года находится в СИЗО. Суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6557

      parevg 1 минуту назад

      Жиркову уже 35, и если в нашем чемпионате он за счет опыта, еще поиграет, то в ЛЧ, его просто "съедят"

      0
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      Рейтинг: +4316

      BRO_football 3 минуты назад

      Ахахах, а Кокорина зачем оставлять? Вся суть российского футбола: игрок 1,5 года будет получать зарплату, находясь в тюрьме.

      0
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      Рейтинг: +4740

      prezent2017 20 минут назад

      Это правильно! А еще Сашу Анюкова нужно сохранить и Луку Джоржича, а Бабурина адать в аренду. Не дорос еще!

      0
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      Рейтинг: +1171

      Валерий1965 22 минуты назад

      Абсолютно правильно)

      0
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