Bobsoccer: «Зенит» намерен сохранить Кокорина, Жиркова и Кержакова

«Зенит» после завершения сезона приступил к кадровой работе, сообщает Bobsoccer.

По информации источника, в клубе, скорее всего, останутся вратарь Михаил Кержаков, защитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кокорин.

Контракты этих футболистов с «Зенитом» истекают 30 июня, но питерцы заинтересованы в продлении сотрудничества с ними.

Кроме того, из аренды в «Рубине» вернется вратарь Егор Бабурин.