Bobsoccer: «Зенит» намерен сохранить Кокорина, Жиркова и Кержакова

Жиркову уже 35, и если в нашем чемпионате он за счет опыта, еще поиграет, то в ЛЧ, его просто "съедят"
«Зенит» после завершения сезона приступил к кадровой работе, сообщает Bobsoccer.
По информации источника, в клубе, скорее всего, останутся вратарь Михаил Кержаков, защитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кокорин.
Контракты этих футболистов с «Зенитом» истекают 30 июня, но питерцы заинтересованы в продлении сотрудничества с ними.
Кроме того, из аренды в «Рубине» вернется вратарь Егор Бабурин.
- «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2018/19.
- Кокорин с октября прошлого года находится в СИЗО. Суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы.