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    «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Бенфики» Диашем

    Защитник «Бенфики» Рубен Диаш привлек внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

    По информации источника, английский клуб всерьез рассматривает вариант с приобретением 22-летнего футболиста во время летнего трансферного окна.

    «МЮ» видит в португальце альтернативу Калиду Кулибали, за которого «Наполи» потребовал 150 миллионов фунтов (более 170 миллионов евро).

    Диаш обойдется манкунианцам гораздо дешевле – примерно в 60 миллионов фунтов (68,2 миллиона евро).

    В текущем сезоне игрок провел 55 матчей в составе «Бенфики», забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Mirror

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