«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Бенфики» Диашем

Защитник «Бенфики» Рубен Диаш привлек внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

По информации источника, английский клуб всерьез рассматривает вариант с приобретением 22-летнего футболиста во время летнего трансферного окна.

«МЮ» видит в португальце альтернативу Калиду Кулибали, за которого «Наполи» потребовал 150 миллионов фунтов (более 170 миллионов евро).

Диаш обойдется манкунианцам гораздо дешевле – примерно в 60 миллионов фунтов (68,2 миллиона евро).

В текущем сезоне игрок провел 55 матчей в составе «Бенфики», забил четыре гола и сделал три результативные передачи.