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    Аллегри: «Даю 80 процентов на то, что в следующем сезоне «Ювентус» защитит чемпионский титул»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы туринцев выиграть Серию А в девятый раз подряд.

    «Я оставляю после себя команду-победительницу. Даю 80 процентов на то, что в следующем сезоне «Ювентус» защитит чемпионский титул и хорошо выступит в ЛЧ. Если немного повезет, то, возможно, удастся даже выиграть ее. Конечно, чемпионский цикл еще не завершен», – сказал Аллегри.

    • Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года. По окончании сезона он покинет свой пост.
    • Имя преемника 51-летнего специалиста пока неизвестно.
    • Из Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» вылетел на стадии 1/4 финала, уступив «Аяксу» по сумме двух встреч.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1604

      InterMilLano1908 25 минут назад

      Я вот уверен что с приходом Конте в Интер и уходом макароника Спалетти мы наконец возьмем Сериал.

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