Аллегри: «Даю 80 процентов на то, что в следующем сезоне «Ювентус» защитит чемпионский титул»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы туринцев выиграть Серию А в девятый раз подряд.

«Я оставляю после себя команду-победительницу. Даю 80 процентов на то, что в следующем сезоне «Ювентус» защитит чемпионский титул и хорошо выступит в ЛЧ. Если немного повезет, то, возможно, удастся даже выиграть ее. Конечно, чемпионский цикл еще не завершен», – сказал Аллегри.