Аллегри: «Даю 80 процентов на то, что в следующем сезоне «Ювентус» защитит чемпионский титул»

Я вот уверен что с приходом Конте в Интер и уходом макароника Спалетти мы наконец возьмем Сериал.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы туринцев выиграть Серию А в девятый раз подряд.
«Я оставляю после себя команду-победительницу. Даю 80 процентов на то, что в следующем сезоне «Ювентус» защитит чемпионский титул и хорошо выступит в ЛЧ. Если немного повезет, то, возможно, удастся даже выиграть ее. Конечно, чемпионский цикл еще не завершен», – сказал Аллегри.
- Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года. По окончании сезона он покинет свой пост.
- Имя преемника 51-летнего специалиста пока неизвестно.
- Из Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» вылетел на стадии 1/4 финала, уступив «Аяксу» по сумме двух встреч.