Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Московское «Торпедо» вернулось в ФНЛ

    «Торпедо» обыграло «Сатурн» со счетом 4:1 в 26-м туре зоны «Центр» чемпионата ПФЛ.

    За тур до конца сезона московский клуб оформил чемпионство и гарантировал себе участие в следующем розыгрыше ФНЛ.

    В сезоне-2014/2015 клуб вернулся в Премьер-лигу спустя восемь лет, но по его итогам отправился в дивизион ниже. Из-за проблем с финансированием клуб «Торпедо» не подал заявку на участие в ФНЛ-2015/16 и начал выступать в ПФЛ.

    По информации пресс-службы лиги, московский клуб получил лицензию на участие в играх следующего сезона.

    Источник: Официальный твиттер ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1029

      srg38 7 минут назад

      Педо в жопу!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru