Московское «Торпедо» вернулось в ФНЛ

«Торпедо» обыграло «Сатурн» со счетом 4:1 в 26-м туре зоны «Центр» чемпионата ПФЛ.

За тур до конца сезона московский клуб оформил чемпионство и гарантировал себе участие в следующем розыгрыше ФНЛ.

В сезоне-2014/2015 клуб вернулся в Премьер-лигу спустя восемь лет, но по его итогам отправился в дивизион ниже. Из-за проблем с финансированием клуб «Торпедо» не подал заявку на участие в ФНЛ-2015/16 и начал выступать в ПФЛ.

По информации пресс-службы лиги, московский клуб получил лицензию на участие в играх следующего сезона.