«Спартак» – единственная команда в сезоне-2018/19, не пропустившая от «Зенита» в РПЛ на его поле

«Зенит» на своем поле разгромил «Енисей» (4:1) в матче последнего 30-го тура РПЛ.

Таким образом «Спартак» стал единственной командой в сезоне-2018/19, которая не пропустил от петербуржцев на их поле. В игре шестого тура, состоявшейся 2 сентября, команды на «Газпром Арене» сыграли вничью со счетом 0:0.

На тот момент московской командой руководил Массимо Каррера, уволенный чуть более чем через полтора месяца.

«Зенит» по итогам сезона выиграл золотые медали, «Спартак» занял пятое место.