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    «Спартак» – единственная команда в сезоне-2018/19, не пропустившая от «Зенита» в РПЛ на его поле

    «Зенит» на своем поле разгромил «Енисей» (4:1) в матче последнего 30-го тура РПЛ.

    Таким образом «Спартак» стал единственной командой в сезоне-2018/19, которая не пропустил от петербуржцев на их поле. В игре шестого тура, состоявшейся 2 сентября, команды на «Газпром Арене» сыграли вничью со счетом 0:0.

    На тот момент московской командой руководил Массимо Каррера, уволенный чуть более чем через полтора месяца.

    «Зенит» по итогам сезона выиграл золотые медали, «Спартак» занял пятое место.

    Источник: Твиттер «Спартак коммерческий»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: -4891

      пьяныйхоровод 12 минут назад

      Кононов наверно подумает - "Вотвидитикакойяакуенныйтренир"

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      Рейтинг: +367

      Киркинитидец 15 минут назад

      Дзюба пожалел?!

      0
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      Рейтинг: +1180

      richi 16 минут назад

      Об этом спартачи будут рассказывать своим внукам как ГРАНД СТОРИ.

      0
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      Рейтинг: +32

      GSmall 19 минут назад

      ********** достижение))))

      1
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      Рейтинг: +1627

      Fancyfall 22 минуты назад

      да, да, ещё к достижениям: было две ничейки в сезоне...

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      Рейтинг: +5766

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Нашли бл9 чем гордиться

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      Рейтинг: +208

      Boeung777 27 минут назад

      О х у е т ь достижение!!!

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