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    Гончаренко: «Сезон для ЦСКА был неоднозначный. В целом с нами не скучно»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после разгромной победы над «Крыльями Советов» (6:0) в 30-м туре РПЛ отметил, что главной задачей команды было сыграть раскрепощенно.

    Армейцы набрали 51 очко завершили сезон на четвертом месте. По итогам последнего матча сезона ЦСКА обошел в таблице «Спартак», который проиграл «Оренбургу» (0:2).

    «Мы узнали результат матча «Спартака» уже на поле, как в прошлом году. Сегодня самая главная задача была – играть раскрепощeнно, учитывая, что была борьба за четвeртое-пятое место. У «Крыльев Советов» была схожая ситуация – важно было просто играть и получать удовольствие от игры. Мы принесли удовольствие болельщикам. Их по 20-25 тысяч на каждом матче – это очень хороший показатель.

    Почему так резко начали второй тайм? Одной из причин является то, что нам нужно учиться лучше контролировать ритм игры. Иногда мы очень торопимся, а иногда затягиваем. Как только мы находим нужный баланс, появляется другая игра. Во втором тайме находили возможности атаковать, контролировать мяч. Но нужно отметить и «Крылья Советов», которые играют не чисто от обороны. Может, поэтому они и свалились в зону стыковых матчей.

    Сезон для нас был неоднозначный. Было много ярких побед и больших разочарований. В целом с нами не скучно. Наверное, более обстоятельно нужно говорить в другое время. Разложить можно по полочкам всe, что произошло, сделать правильные выводы и попытаться улучшить результат в следующем сезоне», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      Киркинитидец 16 минут назад

      Витюня! Небольшой отдых и за работу... барсу тоже надо дрюкнуть!

      0
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      Рейтинг: +6946

      Cules2013 47 минут назад

      В начале сезона, когда всем стало ясно, что клуб ждёт гигантская перестройка в составе, многие думали, хоть бы без еврокубков не остаться в итоге. А тут был шанс даже на ЛЧ. Молодцы. Гончаренко может и не супер-тренер, но по меркам СНГ просто топ из топов. Его ЦСКА каждый год радует - народная команда.

      1
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      Рейтинг: +367

      Киркинитидец 58 минут назад

      Витя!!! армии нужны партизаны...

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      Рейтинг: +296

      Elisey13 1 час назад

      В целом чемпионат прошли на отлично!

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