Гончаренко: «Сезон для ЦСКА был неоднозначный. В целом с нами не скучно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после разгромной победы над «Крыльями Советов» (6:0) в 30-м туре РПЛ отметил, что главной задачей команды было сыграть раскрепощенно.

Армейцы набрали 51 очко завершили сезон на четвертом месте. По итогам последнего матча сезона ЦСКА обошел в таблице «Спартак», который проиграл «Оренбургу» (0:2).

«Мы узнали результат матча «Спартака» уже на поле, как в прошлом году. Сегодня самая главная задача была – играть раскрепощeнно, учитывая, что была борьба за четвeртое-пятое место. У «Крыльев Советов» была схожая ситуация – важно было просто играть и получать удовольствие от игры. Мы принесли удовольствие болельщикам. Их по 20-25 тысяч на каждом матче – это очень хороший показатель.

Почему так резко начали второй тайм? Одной из причин является то, что нам нужно учиться лучше контролировать ритм игры. Иногда мы очень торопимся, а иногда затягиваем. Как только мы находим нужный баланс, появляется другая игра. Во втором тайме находили возможности атаковать, контролировать мяч. Но нужно отметить и «Крылья Советов», которые играют не чисто от обороны. Может, поэтому они и свалились в зону стыковых матчей.

Сезон для нас был неоднозначный. Было много ярких побед и больших разочарований. В целом с нами не скучно. Наверное, более обстоятельно нужно говорить в другое время. Разложить можно по полочкам всe, что произошло, сделать правильные выводы и попытаться улучшить результат в следующем сезоне», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».