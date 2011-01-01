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    Express: «Ювентус» готов отдать «МЮ» Сандро и Дибалу в обмен на Погба

    Во время летнего трансферного окна «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками.

    Туринский клуб хочет вернуть хавбека Поля Погба и готов отдать англичанам взамен защитника Алекса Сандро и нападающего Пауло Дибалу.

    На француза также претендует «Реал», но мадридцам будет трудно его купить пока в команде находится Гарет Бэйл. Присутствие двух столь высокооплачиваемых игроков перегрузит зарплатную ведомость клуба.

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
    • Рыночная стоимость Сандро составляет 50 миллионов, Дибалы – 100 миллионов.

    Источник: Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +5890

      KLIM777 39 минут назад

      только наркоманы могли такое выдумать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9547

      Garrincha58 > KLIM777 36 минут назад

      идиёты и дудаки

      0
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