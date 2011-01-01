Express: «Ювентус» готов отдать «МЮ» Сандро и Дибалу в обмен на Погба

только наркоманы могли такое выдумать
Во время летнего трансферного окна «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками.
Туринский клуб хочет вернуть хавбека Поля Погба и готов отдать англичанам взамен защитника Алекса Сандро и нападающего Пауло Дибалу.
На француза также претендует «Реал», но мадридцам будет трудно его купить пока в команде находится Гарет Бэйл. Присутствие двух столь высокооплачиваемых игроков перегрузит зарплатную ведомость клуба.
- Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Сандро составляет 50 миллионов, Дибалы – 100 миллионов.