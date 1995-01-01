Гендиректор «Локомотива» принес извинения «Уфе» за проблемы с транспортом

Мужик! Они там со смородской и фернандешем разбирались, про вас забыли
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил наличие транспортных проблем после прилета команды в Москву, однако подчеркнул, что у клуба нет никаких претензий к принимающей стороне.
Игроки и тренеры «Уфы» добирались из аэропорта «Шереметьево» в отель на такси из-за отсутствия автобуса, который должен был предоставить «Локомотив».
– Были кое-какие проблемы. Не хотел бы комментировать.
– Сейчас все благополучно решено?
– Да, все решили. Доехали. Василий Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива» – примечание «Бомбардира») принес извинения. Все нормально.
– Претензии есть у вас?
– Да ну. Никаких претензий нет.
- Матч «Локомотив» – «Уфа» состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.
- Столичная команда ведет борьбу с «Краснодаром» за второе место, а башкирцы – с «Крыльями Советов» за 13-ю строчку.