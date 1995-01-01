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    Гендиректор «Локомотива» принес извинения «Уфе» за проблемы с транспортом

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил наличие транспортных проблем после прилета команды в Москву, однако подчеркнул, что у клуба нет никаких претензий к принимающей стороне.

    Игроки и тренеры «Уфы» добирались из аэропорта «Шереметьево» в отель на такси из-за отсутствия автобуса, который должен был предоставить «Локомотив».

    – Были кое-какие проблемы. Не хотел бы комментировать.

    – Сейчас все благополучно решено?

    – Да, все решили. Доехали. Василий Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива» – примечание «Бомбардира») принес извинения. Все нормально.

    – Претензии есть у вас?

    – Да ну. Никаких претензий нет.

    • Матч «Локомотив» – «Уфа» состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.
    • Столичная команда ведет борьбу с «Краснодаром» за второе место, а башкирцы – с «Крыльями Советов» за 13-ю строчку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +417

      Niko 14 минут назад

      Мужик! Они там со смородской и фернандешем разбирались, про вас забыли

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