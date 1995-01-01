Гендиректор «Локомотива» принес извинения «Уфе» за проблемы с транспортом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил наличие транспортных проблем после прилета команды в Москву, однако подчеркнул, что у клуба нет никаких претензий к принимающей стороне.

Игроки и тренеры «Уфы» добирались из аэропорта «Шереметьево» в отель на такси из-за отсутствия автобуса, который должен был предоставить «Локомотив».

– Были кое-какие проблемы. Не хотел бы комментировать.

– Сейчас все благополучно решено?

– Да, все решили. Доехали. Василий Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива» – примечание «Бомбардира») принес извинения. Все нормально.

– Претензии есть у вас?

– Да ну. Никаких претензий нет.