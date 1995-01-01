Игроки «Уфы» поехали из аэропорта на такси. «Локомотив» должен был предоставить автобус

Напрашивается сказать, что во всём виноваты московские пробки..., но их сегодня нет и пожалуй соглашусь с Вальдемар IV..
Футболисты и тренерский штаб «Уфы» прилетели в Москву, где завтра проведут матч 30-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«После выхода из аэропорта футболисты уфимской команды не увидели автобуса, который им по регламенту должны были предоставить «железнодорожники». После 40-минутного ожидания представители «Уфы» решили вызвать такси, чтобы доехать до отеля», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Премьер-лиги.
Встреча состоится завтра, 26-го мая. Начало – в 14:00 по московскому времени.
- У «Уфы» 26 очков и 14-е место, дающее право сыграть в матчах за место в высшем дивизионе.
- У «Локомотива» 53 очка и 2 место. Столько же у «Краснодара», имеющего худшую разницу забитых и пропущенных голов.