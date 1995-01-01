Игроки «Уфы» поехали из аэропорта на такси. «Локомотив» должен был предоставить автобус

Футболисты и тренерский штаб «Уфы» прилетели в Москву, где завтра проведут матч 30-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«После выхода из аэропорта футболисты уфимской команды не увидели автобуса, который им по регламенту должны были предоставить «железнодорожники». После 40-минутного ожидания представители «Уфы» решили вызвать такси, чтобы доехать до отеля», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Премьер-лиги.

Встреча состоится завтра, 26-го мая. Начало – в 14:00 по московскому времени.