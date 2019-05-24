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    AS: «Тоттенхэм» хочет купить Ло Чельсо в случае ухода Эриксена

    «Тоттенхэм» ищет нового полузащитника на случай ухода из команды Кристиана Эриксена.

    Как сообщает AS, лондонский клуб нацелился на аргентинского хавбека «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.

    «Тоттенхэм» готов заплатить за 23-летнего футболиста 60 миллионов евро.

    • «Бетис» арендовал Ло Чельсо прошлым летом у «ПСЖ», а в середине апреля активировал опцию выкупа игрока.
    • Клуб заплатил за 80 процентов прав на футболиста 22 миллиона евро.
    • В составе севильской команды аргентинец забил 16 голов и сделал шесть результативных передач в 45 матчах.
    • Эриксен, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском «Реале».

    Источник: AS

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