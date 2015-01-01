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    Нойер – о победе в Кубке: «Я восстановился вовремя. Трудно придумать сценарий лучше, чем этот»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер дал интервью после победы над «РБ Лейпцигом» (3:0) в финале Кубка Германии.

    33-летний немец провел первый матч после травмы подколенного сухожилия, полученной в конце апреля.

    «Я был очень мотивирован и усердно работал на тренировках, чтобы гарантировать себе участие в этом матче. Я восстановился очень вовремя. Трудно придумать сценарий лучше, чем этот. Тренер всегда в меня верил.

    Я очень доволен выступлениями Роббена, Рибери и Рафиньи, с которыми мы сегодня прощаемся. Они – большая часть «Баварии», без которой мы бы не смогли отпраздновать так много побед», – цитирует Нойера официальный сайт DFB.

    Источник: Официальный сайт Футбольного союза Германии

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