Гендиректор «Локомотива»: «Лучше всего было бы отменить весь лимит»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал тот факт, что исполком РФС перенес решение вопроса об изменениях в лимите на легионеров до следующего заседания. Он считает, что любые ограничения нужно отменить.

«Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть. Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле. Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит», – сказал Кикнадзе.

В настоящее время в РПЛ используется лимит «шесть легионеров плюс пять россиян» на поле. РФС рассматривает его изменение на схему «8+17» в заявке.

Прядкин: «Решение по лимиту примем в июне. Выбирали между «8+17» или оставить «6+5»