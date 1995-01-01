Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Гендиректор «Локомотива»: «Лучше всего было бы отменить весь лимит»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал тот факт, что исполком РФС перенес решение вопроса об изменениях в лимите на легионеров до следующего заседания. Он считает, что любые ограничения нужно отменить.

    «Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть. Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле. Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит», – сказал Кикнадзе.

    В настоящее время в РПЛ используется лимит «шесть легионеров плюс пять россиян» на поле. РФС рассматривает его изменение на схему «8+17» в заявке.

    Прядкин: «Решение по лимиту примем в июне. Выбирали между «8+17» или оставить «6+5»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71005
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru