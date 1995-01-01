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    Медведев – о лимите: «Надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров, чтобы не было «пассажиров»

    Президент «Зенита» Александр Медведев высказал свое мнение по поводу изменения лимита на легионеров в РПЛ.

    Вчера исполком РФС отложил решение по данному вопросу для более тщательного изучения.

    «Идет обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза. Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, «пассажиров» ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала.

    С другой стороны, надо не поставить под удар наши клубы, которые выступают в еврокубках, где уровень футбола объективно выше. Это очень непростой вопрос», – сказал Медведев.

    Сейчас в чемпионате России действует лимит, при котором на поле могут одновременно находиться шесть иностранных игроков и пять россиян. Ограничение может быть изменено на схему «8+17» в заявке команд на сезон.

    Медведев – о лимите: «Надо сделать так, чтобы молодые игроки выходили на поле благодаря своей игре, а не блату»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +868

      Фанат Рубина 1 час назад

      хе х*й переманивать большими контрактами в зенит игроков у других клубов! и пассажиров не будет..
      растите своих. давайте им шанс. вон у вас леон мусаев щас появился ну дайте вы парню возможность играть и показать себя. был у вас цз скроботов куда дели его не понятно!

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