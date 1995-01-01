Медведев – о лимите: «Надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров, чтобы не было «пассажиров»

Президент «Зенита» Александр Медведев высказал свое мнение по поводу изменения лимита на легионеров в РПЛ.

Вчера исполком РФС отложил решение по данному вопросу для более тщательного изучения.

«Идет обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза. Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, «пассажиров» ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала.

С другой стороны, надо не поставить под удар наши клубы, которые выступают в еврокубках, где уровень футбола объективно выше. Это очень непростой вопрос», – сказал Медведев.

Сейчас в чемпионате России действует лимит, при котором на поле могут одновременно находиться шесть иностранных игроков и пять россиян. Ограничение может быть изменено на схему «8+17» в заявке команд на сезон.

Медведев – о лимите: «Надо сделать так, чтобы молодые игроки выходили на поле благодаря своей игре, а не блату»