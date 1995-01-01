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    Медведев – о лимите: «Надо сделать так, чтобы молодые игроки выходили на поле благодаря своей игре, а не блату»

    Президент «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу грядущих изменений в лимите на легионеров в РПЛ.

    Ранее стало известно, что с сезона-2020/21 количество иностранных футболистов будет ограничиваться не на поле, а в заявке. На данный момент в Премьер-лиге действует лимит по схеме «6 легионеров плюс 5 россиян» на поле.

    «Нужно обязательно учитывать участие в еврокубках, чтобы наш клубный футбол был конкурентоспособным. Я уверен, что никаких скоропалительных решений не будет сделано. РФС вместе с лигой примет решение позднее.

    Нужно подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать так, чтобы они вошли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Мне кажется, фактор конкурентоспособности нужно обязательно учитывать, чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать еще в детско-юношеском футболе.

    Самое главное, не наломать здесь дров, чтобы потом решение не повлекло некоторые факторы, которые будет очень сложно исправлять», – сказал Медведев.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1073

      ухоженный крокодил 45 секунд назад

      Нужен лимит, как при Фурсенко!
      Своих воспитать не умеем, так купим готовых, чемпионат не должен страдать.
      Хочу чтобы были в тройке УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +257

      dimmmka 16 минут назад

      чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать еще в детско-юношеском футболе.
      В смысле ещё там надо лимит?

      0
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      Рейтинг: +1907

      ivan-football-fan 34 минуты назад

      ТВОЮ МАТЬ!!!!!!!!!!
      ПРОГРЕСС!
      Президент нашего самого центрового и нашпигованного клуба, в информирванности которого сомневаться не приходится, ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛ, ЧТО молодые футболисты попадают в клуб не благодаря своей игре, а в силу блата!!!!!!!!!!!!
      Так...чего ж мы хотим от нашего футбола на мировой арене?
      ИЛИ - ОТ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ, ГДЕ НА КОМАНДНЫХ ВЫСОТАХ СИДЯТ И РУЛЯТ РОВНО ТАКИЕ ЖЕ, КОТОРЫЕ ПО БЛАТУ, А НЕ ПО МОЗГАМ....
      Да... взять самого Мюллера из ГазМяса...
      За его "показатели" в деятельности вверенной (наполовину государевой!) компании в приличной стране уже давно распяли бы)))))
      Точно - БЛАТНОЙ!
      Чей он родственник или дружочек, интересно?

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      Рейтинг: +1409

      Ubuntu > ivan-football-fan 22 минуты назад

      Вот у тебя подгорает то!

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