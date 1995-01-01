Медведев – о лимите: «Надо сделать так, чтобы молодые игроки выходили на поле благодаря своей игре, а не блату»

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу грядущих изменений в лимите на легионеров в РПЛ.

Ранее стало известно, что с сезона-2020/21 количество иностранных футболистов будет ограничиваться не на поле, а в заявке. На данный момент в Премьер-лиге действует лимит по схеме «6 легионеров плюс 5 россиян» на поле.

«Нужно обязательно учитывать участие в еврокубках, чтобы наш клубный футбол был конкурентоспособным. Я уверен, что никаких скоропалительных решений не будет сделано. РФС вместе с лигой примет решение позднее.

Нужно подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать так, чтобы они вошли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Мне кажется, фактор конкурентоспособности нужно обязательно учитывать, чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать еще в детско-юношеском футболе.

Самое главное, не наломать здесь дров, чтобы потом решение не повлекло некоторые факторы, которые будет очень сложно исправлять», – сказал Медведев.