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    Представители Гризманна возобновили переговоры с «Манчестер Юнайтед»

    Будущее нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна находится под вопросом.

    «Барселона» считается главным претендентом на француза, однако руководство каталонского клуба до сих пор сомневается в целесообразности такого трансфера.

    В связи с этим представители футболиста возобновили переговоры с «Манчестер Юнайтед».

    На «Олд Траффорд» считают, что переход форварда «Атлетико» не только усилит состав, но и поможет сохранить Поля Погба, который давно дружит с Гризманном.

    • Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» 14 мая.
    • С 1 июля сумма отступных в его контракте снизится с 200 до 120 миллионов евро.

    Источник: The Independent

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