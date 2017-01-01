Представители Гризманна возобновили переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Будущее нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна находится под вопросом.
«Барселона» считается главным претендентом на француза, однако руководство каталонского клуба до сих пор сомневается в целесообразности такого трансфера.
В связи с этим представители футболиста возобновили переговоры с «Манчестер Юнайтед».
На «Олд Траффорд» считают, что переход форварда «Атлетико» не только усилит состав, но и поможет сохранить Поля Погба, который давно дружит с Гризманном.
- Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» 14 мая.
- С 1 июля сумма отступных в его контракте снизится с 200 до 120 миллионов евро.