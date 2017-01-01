Представители Гризманна возобновили переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Будущее нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна находится под вопросом.

«Барселона» считается главным претендентом на француза, однако руководство каталонского клуба до сих пор сомневается в целесообразности такого трансфера.

В связи с этим представители футболиста возобновили переговоры с «Манчестер Юнайтед».

На «Олд Траффорд» считают, что переход форварда «Атлетико» не только усилит состав, но и поможет сохранить Поля Погба, который давно дружит с Гризманном.