Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Он забил 33 гола в сезоне 

Во Франции завершился сезон Лиги 1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, он забил 33 гола в 29 матчах, один с пенальти.

Второе место в рейтинге занял Николя Пепе («Лилль»), у него 22 гола в 38 играх, девять мячей забиты с пенальти.