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    Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Он забил 33 гола в сезоне 

    Во Франции завершился сезон Лиги 1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, он забил 33 гола в 29 матчах, один с пенальти.

    Второе место в рейтинге занял Николя Пепе («Лилль»), у него 22 гола в 38 играх, девять мячей забиты с пенальти.

    • Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году.
    • В этом сезоне он также выиграл приз лучшему игроку Лиги 1 и лучшему молодому игроку сезона.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      valentinmikheev 33 минуты назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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      Рейтинг: +23

      GSmall 57 минут назад

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