Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Он забил 33 гола в сезоне 

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
Во Франции завершился сезон Лиги 1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, он забил 33 гола в 29 матчах, один с пенальти.
Второе место в рейтинге занял Николя Пепе («Лилль»), у него 22 гола в 38 играх, девять мячей забиты с пенальти.
- Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году.
- В этом сезоне он также выиграл приз лучшему игроку Лиги 1 и лучшему молодому игроку сезона.