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    «СЭ»: Смолов – главная цель «Динамо» в списке форвардов

    «Динамо» интересуется форвардом «Локомотива» Федором Смоловым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, это приоритетная цель в списке форвардов, которыми интересуется клуб.

    • Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара».
    • В текущем сезоне РПЛ он сыграл в 23 матчах, забил семь голов и отдал три ассиста.
    • Ранее «СЭ» сообщил, что руководство «Динамо» может выделить команде 45 миллионов евро на усиление состава.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5648

      FanatSerj 36 минут назад

      да нафиг он уже нужен, дорого и бесполезно.
      Русских напов только Зениту по карману покупать .

      0
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      Рейтинг: +762

      CSKA471 52 минуты назад

      Был бы неплохой переход для Феди, футбол Динамо позволит ему поиграть, всп таки Локо это автобус как не крути, а Феде нужны стеночки у штрафной

      0
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      Рейтинг: +12946

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Видно Хохлов приболел.

      0
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