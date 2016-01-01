да нафиг он уже нужен, дорого и бесполезно.
Русских напов только Зениту по карману покупать .
«Динамо» интересуется форвардом «Локомотива» Федором Смоловым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, это приоритетная цель в списке форвардов, которыми интересуется клуб.
- Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара».
- В текущем сезоне РПЛ он сыграл в 23 матчах, забил семь голов и отдал три ассиста.
- Ранее «СЭ» сообщил, что руководство «Динамо» может выделить команде 45 миллионов евро на усиление состава.