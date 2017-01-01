Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высказался о возможном уходе из клуба.

«Для меня «Тоттенхэм» – лучший клуб в мире. Когда мы говорим об условиях – тренировочной базе, стадионе, то нет клуба лучше. К тому же это Лондон. Нет города лучше. И АПЛ – самая трудная и самая интересная лига в мире.

Нам нужно сделать этот шаг. Мы понимаем, что можем продолжить этот процесс и сделать «Тоттенхэм» одной из лучших команд в мире.

Предстоит еще много работы, но я мотивирован на то, чтобы остаться в «Тоттенхэме» и дать клубу то, что он заслуживает», – сказал Покеттино.