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    Покеттино: «Для меня «Тоттенхэм» – лучший клуб в мире. Я мотивирован на то, чтобы остаться здесь»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высказался о возможном уходе из клуба.

    «Для меня «Тоттенхэм» – лучший клуб в мире. Когда мы говорим об условиях – тренировочной базе, стадионе, то нет клуба лучше. К тому же это Лондон. Нет города лучше. И АПЛ – самая трудная и самая интересная лига в мире.

    Нам нужно сделать этот шаг. Мы понимаем, что можем продолжить этот процесс и сделать «Тоттенхэм» одной из лучших команд в мире.

    Предстоит еще много работы, но я мотивирован на то, чтобы остаться в «Тоттенхэме» и дать клубу то, что он заслуживает», – сказал Покеттино.

    • 1 июня команда Покеттино сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
    • Это может быть первый в истории «Тоттенхэма» титул ЛЧ.
    • Corriera della Sierra сообщила об интересе «Ювентуса» к Покеттино.

    Источник: talkSPORT

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